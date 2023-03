Amici 22, Gianmarco eliminato: “Ci ho messo tempo per arrivare qui, mi mancherà tutto” Maria De Filippi comunica il secondo eliminato della puntata di Amici22. A dover lasciare il talent è Gianmarco, scontratosi con Cricca.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di Amici22 di sabato 25 marzo ha visto una doppia eliminazione, la prima è stata quella di Piccolo G, la seconda comunicata in casetta da Maria De Filippi. A dover abbandonare per sempre il talent è Gianmarco, che va via dopo essersi sfidato contro Cricca. I due, scoppiano in un pianto e si abbracciano, consolidando ancor di più la loro amicizia. "Non potrei chiedere compagnia migliore, perché so che nonché rivalità, so che se esco non è che tu ci godi" aveva detto Gianmarco al cantante prima di sapere che avrebbe dovuto lasciare lo show.

Le parole di Gianmarco prima dell'eliminazione

Chiamato in una delle stanze da Maria De Filippi, per sapere come si sentisse in vista di una possibile eliminazione, Gianmarco è un fiume in piena e sviscera tutte le sue emozioni, parlando del suo sogno che, almeno in parte, è diventato reale:

Sto bene in realtà, è strano. Sette mesi sono tanti, te lo devi mettere in testa, io mi affeziono tanto agli ambienti, agli odori, alle persone, avrò tanta nostalgia, io sono molto nostalgico, mi ricorderò la complicità che avevo con alcuni di loro, anche con Megghy, è stata una settimana particolare anche sotto questo aspetto, mi è mancata ci ho messo tanto tempo per entrare qua dentro, ero piccolino quando ho fatto il primo casting, non me l'aspettavo, il fatto che la maestra potesse vedere qualcosa in me, che mi abbia difeso, sempre, a testa alta, le cose che sono successe, le persone che ho conosciuto mi hanno sorpreso. Lo vedevo tanto Amici quando avevo sedici anni, io dicevo un giorno voglio essere lì, ed era quello che mi spingeva tutte le estati a riprovare, per soddisfare il sogno di quel ragazzino di 16 anni. In parte ce l'ho fatta, non sono mai soddisfatto delle cose che faccio, sono molto emotivo e l'emotività non la so gestire. Voglio ringraziare tutti, in ogni caso, per l'opportunità che mi è stata data di essere qua. So che la mia famiglia è orgogliosa.

I timori di Cricca

Anche Cricca era stato chiamato in disparte dalla conduttrice che gli ha chiesto di cosa avesse paura, aspettando il verdetto finale. Il cantante, quindi, non esita a sviscerare i suoi più intimi pensieri:

