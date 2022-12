Amici 22, Gianmarco critica Maddalena: “Si era messa con Mattia per i follower, poi ciao biondino” Il ballerino Gianmarco ha commentato la rottura tra Maddalena e Mattia ad Amici 22, sostenendo che la ragazza non fosse sincera con il compagno: “Si è messa con lui per i follower su Instagram, una volta avuti ciao biondino”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la rottura tra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola nella scuola di Amici 22, alcuni allievi hanno commentato la loro storia d'amore non ritenendola del tutto sincera. Tra questi il ballerino Gianmarco Petrelli, che a sua volta frequenta la compagna Megan. In giardino il ragazzo si è lasciato andare ad alcune confessioni, che arrivate all'orecchio della diretta interessata non le hanno fatto di certo piacere.

I commenti di Gianmarco su Maddalena e Mattia

Gianmarco ha espresso il suo punto di vista sulla rottura tra Maddalena e Mattia. Il ballerino crede che la compagna non sia stata sincera nella relazione: "Credo che si sia messa con Mattia per i followers su Instagram e una volta avuti, ciao Biondino. Non sono l'unico che lo pensa, sono l'unico che lo ammette". La voce è presto arrivata alla diretta interessata che ha commentato: "Secondo me vi dovete fare i c… vostri. […] Se tu pensi che io per farmi i follower abbia bisogno di Mattia non hai proprio capito niente”

La rottura tra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi

É stata Maddalena ad aver deciso di lasciare Mattia, spiegandogli che in questo momento del suo percorso nella scuola di Amici 22 sente di voler andare avanti da sola e che magari la loro conoscenza potrebbe finire una volta che saranno usciti dal talent:

