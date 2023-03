Amici 22, eliminati Paky e Mezkal: gli allievi si fermano a pochi passi dal Serale La puntata di Amici di Maria de Filippi oggi, domenica 5 marzo, vede l’eliminazione di due allievi: Paky e Mezkal hanno salutato gli insegnanti e i loro compagni d’avventura.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Amici di Maria de Filippi oggi, domenica 5 marzo, gli allievi si sfidano per conquistare la maglia del Serale: dopo la consegna della maglia d'oro per Alessio, è arrivata la spiacevole notizia per Paky. Dopo uno scontro tra la maestra e Raimondo Todaro, è stato scelto di eliminarlo. Stesso discorso per Mezkal, per Rudy Zerbi è giusto che torni a casa e che ritorni il prossimo anno, quando sarà pronto per affrontare l'avventura nella scuola più famosa d'Italia.

Gli eliminati della puntata del 5 marzo

Nella puntata dopo lo stop per la morte di Maurizio Costanzo, gli allievi di Amici 22 sono tornati a sfidarsi nella corsa verso il Serale. Mentre alcuni giovani sono riusciti ad ottenere la maglia d'oro, altri non hanno superato il pomeridiano. Paky e Mezkal sono stati eliminati. Per il ballerino la decisione è stata proposta da Alessandra Celentano, "Mi piaceva più di Samu e ho pensato fosse un buon acquisto per il programma. Poi è arrivato Alessio e ho cominciato a riflettere, me li sono guardati proprio bene, li ho messi sul piatto della bilancia. Credo sia arrivato il momento di prendersi le proprie responsabilità", le parole dell'insegnante prima di salutare l'allievo.

Le parole di Rudy Zerbi per Mezkal

Rudy Zerbi ha chiamato dal suo banco Mezkal e lo ha invitato a raggiungere il centro dello studio. "Ho riconosciuto e riconosco in te un talento. Mi collego anche alle parole di Giorgia, ti ho fatto entrare sperando che in poche settimane potessi metterti alla pari con gli altri, ho fatto un errore di valutazione sul tempo e ti chiedo scusa. Per cui, mi assumo la responsabilità di dirti che purtroppo il tuo percorso termina qui. Però voglio chiederti, per favore, per dargli il tempo, se possiamo fargli ripetere i casting l’anno prossimo in modo che possa avere una possibilità" sono state le parole dell'insegnante di canto prima di salutare l'allievo.