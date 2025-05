Amici 2025 è stata l’edizione della danza: Daniele Doria merita la vittoria anche se nessuno se lo aspettava

A cura di Elisabetta Murina

"Per me tutto è inaspettato, nulla era scontato". Daniele Doria non si aspettava di vincere Amici 2024-2025 quando è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi lo scorso settembre. Per il ballerino, 18 anni ancora da compiere, nato ad Aversa e con una formazione nella danza tra Roma e Los Angeles, quanto appena successo è la coronazione di un sogno e va oltre ogni previsione. Anche da casa il suo primo posto è stato un pò inaspettato, non tanto perché non lo meritasse quanto perché la sensazione è sempre stata che ci fossero allievi più "favoriti", primo fra tutti Trigno, contro cui si è giocato la finalissima. Daniele è quel vincitore che non abbiamo visto arrivare ma che rappresenta il talento in un'edizione in cui la danza è stata protagonista.

Il suo percorso nella scuola è stato tutt'altro che lineare. Più volte ha pensato di non farcela, ha sempre vissuto ogni traguardo come inaspettato, dall'accesso alla fase del Serale a quello in Finale. Daniele è stato spesso sottovalutato, dagli altri e da se stesso, come messo in secondo piano rispetto ad altri compagni. In più occasioni ha perso fiducia nelle sue capacità non ritenendosi all'altezza, anche a causa di un passato in cui è stato vittima di bullismo proprio per la sua passione. In realtà non è stato fuoriposto nemmeno per un secondo.

A credere in lui fin dall'inizio la sua prof Alessandra Celentano, convinta che avesse tutte le carte in regola per arrivare fino alla fine. "È un grande lavoratore, consapevole e versatile, un ragazzo che merita la maglia", aveva detto la prima del suo ingresso al Serale. Determinato, rispettoso e sensibile, non si è mai tirato indietro davanti a nuove sfide, nonostante il costante paragone con Francesco incombesse in ogni sua coreografia, soprattutto nell'ultima fase.

Daniele rappresenta il talento e la sua vittoria il perfetto spirito di una scuola come quella di Amici. In 8 mesi è cresciuto umanamente e professionalmente prendendo consapevolezza delle sue capacità e uscendone più forte. E il fatto che abbia appena 17 anni ( i 18 li compirà il prossimo novembre) è solo l'ulteriore conferma di come sia il vincitore giusto al momento giusto, in un'edizione in cui la danza è stata l'assoluta protagonista fin dall'inizio, nonostante le voci di Antonia, Trigno e Nicolò (grande escluso dalla finale) abbiano comunque lasciato il segno.

