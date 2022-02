Alex Nuccetelli salta L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi: “Su di me ci sono perplessità” Il pr romano conferma che sarebbe dovuto partire alla volta delle Honduras, nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Eppure nega che la sua esclusione possa aver a che fare con la sua vicinanza a Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma di Totti.

A cura di Giulia Turco

Alex Nuccetelli è il pr romano, ex compagno di Antonella Mosetti, finito nel vortice del gossip sulla presunta fine del matrimonio in casa Totti. È lui che 20 anni fa ha fatto incontrare Francesco e Ilary, sempre lui secondo il pettegolezzo l’artefice della conoscenza dell’ex capitano con Noemi Bocchi. Intervistato dal Messaggero, Nucccetelli ha smentito ogni tipo di responsabilità, pur ammettendo di conoscere Noemi da diversi anni. Nel frattempo, Ilary è sparita dai suoi social, e un retroscena sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi preme sul dubbio che tra poco possa esserci dell’astio.

Perché Alex Nuccetelli non sarà all'Isola dei Famosi

Nuccetelli conferma: il suo nome sarebbe dovuto essere tra quelli del cast della nuova edizione dell’Isola dei famosi che sta per iniziare. Tuttavia il pr non sarà sull’Isola di Ilary Blasi, la sua partecipazione è saltata per motivi non del tutto chiari. C’è chi pensa che dietro la sua esclusione ci sia il fatto di essere una figura “scomoda” in questa delicata situazione personale della conduttrice, ma lui sostiene fermamente che sia stata una sua libera scelta, quella sei non partire. Raggiunto dal sito Biccy.it, spiega “Col mio preparatore abbiamo fatto una valutazione e abbiamo concordato che la mia fisicità non mi permetterebbe di fare un’avventura del genere”. Il pr non nasconde tuttavia che il suo nome non sia del tutto bene gradito in quel ambienti.

Quest’anno per una mia eventuale partecipazione erano d’accordo: altissima suprema presidenza, conduttrice ed autori. Però qualche dirigente Mediaset desta sempre delle perplessità e mi vengono additati problemi di passato burrascoso, ma in realtà ho la fedina penale limpidissima.

Il legame con Totti e Noemi Bocchi

Secondo Dagospia Nuccetelli sarebbe stato l’anello tra Totti e la presunta nuova fiamma Noemi. “La conosco da quando è ragazzina”, spiega a Il Messaggero. “Ma non l’ho presentata io a Francesco”. Eppure non smentisce il fatto che i due possano avere un qualche tipo di rapporto, anzi. “Ma se lui volesse avere altre relazioni e anche lei ne volesse avere ed entrambi decidessero di conti fare a stare insieme, chi può dire che non può essere così?”.