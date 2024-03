Alessio Falsone su Perla Vatiero: “Di lei non mi è mai fregato un ca**o. Beatrice? Non appagata” Dopo la puntata del Grande Fratello che lo ha visto ammettere apertamente il suo interesse nei confronti di Anita Olivieri, Alessio Falsone rivela di non essere mai stato attratto da Perla Vatiero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Alessio Falsone ha ammesso apertamente di non essere mai stato attratto da Perla Vatiero. È accaduto dopo l’ultima puntata del Grande Fratello quando il concorrente ha avuto, come richiesto, la possibilità di organizzare una cena romantica con Anita Olivieri. Alessio era stato al centro di una specie di racconto in codice di Perla che, per evitare pettegolezzi, aveva parlato del rapporto con Falsone e di quello con Mirko Brunetti paragonandoli a un paio di scarpe vecchie (Mirko) e un paio di scarpe nuove (Alessio). Poche ore fa, l’ex fidanzato di Carolina Stramare ha utilizzato la stessa metafora per comunicare ad Anita di non essere mai stato attratto da Perla.

Alessio Falsone utilizza il “codice scarpe” per parlare di Perla Vatiero

Falsone ha utilizzato proprio il codice “inventato” da Perla per smentire ogni coinvolgimento sentimentale nei suoi confronti. “La cosa che hanno parlato in codice delle scarpe in piena notte? Ma cosa c’entro io? Secondo me Sergio, che è un gentleman, voglio pensare quello, non ha voluto dire a Perla che a me di quelle scarpe lì non me ne è mai fregato un ca**o. Lui sarà stato vago perché è un signore”, ha dichiarato Alessio di fronte ad Anita per rassicurarla rispetto al fatto di non avere mai provato interesse nei confronti di Perla, interesse che invece prova nei confronti di Olivieri.

Alessio Falsone: “Perla Vatiero non è mai stata il mio tipo”

Nel corso della stessa discussione, Alessio ha confermato di non essere mai stato attratto da Perla: “E già che ci siamo ribadisco che Perla non è mai stata il mio tipo, l’ho detto 300 volte e lo ripeto. La vedo come una sorella al massimo, la piglio per il cu** e basta. Però ho avuto la percezione che dopo tutti i video montati che hanno mandato… non solo il GF abbia pensato che… ma anche lei…”. Alessio si riferisce a quanto accaduto al GF con Perla che era sembrata sul punto di mettere in discussione il rapporto con Mirko in attesa di capire i sentimenti di Alessio nei suoi confronti. Sentimenti che, comunica Falsone oggi, non sarebbero mai esistiti.

Alessio Falsone su Beatrice Luzzi: "Non è appagata dalla vita"

Ma la cena in suite tra i due non ha avuto quale argomento di discussione solo l'attrazione, già smentita, nei confronti di Perla. Falsone ne ha approfittato per dire la sua anche su Beatrice Luzzi, da sempre acerrima nemica di Anita. In particolare, l'imprenditore si è detto certo che gli atteggiamenti della prima finalista del GF nascondano più di quanto apparirebbe a una prima lettura: "Credo sia una persona non totalmente appagata dalla vita". "La penso come te", ha concordato Anita.