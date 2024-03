Alessio Falsone rischia un provvedimento al Grande Fratello: “Ho detto ad Anita dei sondaggi” La simpatia di Alessio Falsone nei confronti di Anita Olivieri al Grande Fratello potrebbe rischiargli un provvedimento disciplinare. Il concorrente ha ammesso di avere riferito alla coinquilina informazioni che provengono dall’esterno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La simpatia di Alessio Falsone nei confronti di Anita Olivieri potrebbe costargli un provvedimento disciplinare al Grande Fratello. Commentando la nomination ricevuta dall’amica nei confronti della quale ha ammesso di provare un’attrazione (e che lo ricambia), Falsone si è lasciato sfuggire di avere riportato ad Anita informazioni prevenienti dall’esterno della Casa. Una situazione che, nel caso di Stefano Miele qualche settimana fa, gli costò la nomination d’ufficio.

Che cosa ha ammesso Alessio Falsone

Commentando le nomination di questa settimana e l’ipotesi di un’uscita di Anita, Alessio si è lasciato andare a una confessione che potrebbe metterlo nella condizione di rischiare in prima persona: “Se esce lei mi gira il c*lo, si può dire? Io gliel’ho detto dei voti e dei sondaggi. Mi sembra di sognare”. Alessio non ha considerato che rivelare ad Anita l’esito di sondaggi e voti va contro il regolamento del programma che impone ai concorrenti entrati in corsa di non rivelare nulla di quanto accade all’esterno.

Il precedente con Stefano Miele

Un precedente dello stesso tipo si era verificato qualche settimana fa con Stefano Miele. All’epoca, l’inquilino della Casa di Cinecittà aveva utilizzato le informazioni raccolte dall’esterno per utilizzarle contro Anita nei confronti della quale nutriva una certa antipatia. Miele aveva lasciato intendere che, nel corso della nomination durante la quale era risultata essere la preferita insieme a Beatrice Luzzi, il divario con Anita fosse stato a favore dell’attrice. Un’informazione che aveva messo in crisi Olivieri e che aveva spinto il GF a sanzionare Stefano con una nomination d’ufficio che lo stesso concorrente, sapendo di avere infranto il regolamento, non aveva contestato. Come si comporterà il GF con Alessio?