Anita Olivieri e la vicinanza ad Alessio Falsone al GF: “Mi mette in difficoltà, non mi nascondo” Nella casa del Grande Fratello, Anita Oliveri e Alessio Falsone sono sempre più vicini. “Mi mette in difficoltà”, ha ammesso la concorrente. “Sono entrata single, sarebbe una bugia dire che abbiamo una relazione” ha poi aggiunto riguardo al rapporto che ha fuori con Edoardo Sanson. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Anita Olivieri e Alessio Falsone sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello. Tra i due concorrenti sembra essere nato un flirt e, nella puntata di lunedì 4 marzo, Alfonso Signorini ha cercato di capire qualcosa in più.

La vicinanza tra Anita e Alessio al GF

Chiamata nella stanza le dal conduttore, Anita ha confessato di provare un certo interesse per Alessio e la sua vicinanza la mette piuttosto in difficoltà: "Non mi aspettavo questa cosa, ero tranquilla, pensavo di uscirne indenne. Alessio mi mette in difficoltà". "Come mai non riesci a sostenere lo sguardo?", ha chiesto Signorini alla 25enne. "Non voglio nascondermi, nella mia relazione storica non ho mai avuto così tante attenzioni, per e è complicato da gestire. Lui ha capito dove andare a parare", ha confessato Anita. Nella stanza è poi arrivato anche il diretto interessato, Alessio, che ha ammesso: "Non pensavo di finirci così dentro. Quando usciremo, se accetta, andremo a cena e vediamo". Il conduttore ha poi chiesto loro se volessero trascorrere una notte in suite, Anita ha risposto scherzando: "Direi di no, sarebbe una tortura".

Il rapporto tra Anita e il fidanzato Edoardo

Anita ha parlato del fidanzato Edoardo Sanson, che solo qualche settimana fa era entrato nella casa per farle una sorpresa. In realtà, la concorrente ha ribadito di essere entrata da single e che il ragazzo, nonostante abbia ammesso di vederlo come il padre dei suoi figli, non è al momento il suo compagno:

Sono entrata da single perché Edoardo l'ho rivisto per 20 giorni prima di entrare, erano due anni che non ci vedevamo. Per una questione di tempo non potevo fidanzarmi, non c'è stato il tempo. Lui lo sapeva che entravo così, è stata una mia decisione dire che ho la mente occupata. Edoardo è l'unica persona con cui mi sono lasciata andare, ma ad oggi sarebbe una bugia dire che abbiamo una relazione. Non mi aspettavo Alessio.