Stefano usa info ottenute fuori dal Gf per ferire Anita: “Preferita con Beatrice? Io conosco le percentuali” Stefano Miele usa informazioni ottenute fuori dalla Casa del Grande Fratello per mandare in crisi Anita Olivieri. Un passo falso che rischia di compromettere il suo percorso nel gioco: per regolamento, infatti, i concorrenti entrati in corsa non possono svelare nulla di quanto hanno appreso quando erano ancora all’esterno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Passo falso di Stefano Miele che, nel tentativo di ferire la coinquilina Anita Olivieri, contravviene al regolamento del Grande Fratello. I concorrenti che entrano nella Casa a gioco già iniziato non possono svelare ai coinquilini informazioni dall’esterno, soprattutto se le informazioni in questione rischiano di falsare il gioco. Miele, invece, ha lasciato intendere ad Anita di non essere gradita al pubblico a casa utilizzando quanto appreso quando ancora non era concorrente. Un atteggiamento che rischia di provocargli una sanzione.

Che cos’ha detto Stefano Miele ad Anita Olivieri

Parlando con Anita – nei confronti della quale ha già manifestato più volte il suo disappunto – Miele ha lasciato intendere che nel corso del televoto che la vide primeggiare insieme a Beatrice Luzzi, il pubblico si fosse espresso a favore di quest’ultima. “Io sono stata anche preferita insieme a Beatrice”, gli aveva ricordato Olivieri facendo riferimento proprio a quella votazione, un’osservazione cui Stefano, attingendo alle informazioni in suo possesso ottenute all’epoca in cui non era ancora un concorrente, ha risposto così: “Sì, ma io conosco anche le percentuali”. Una frase che ha mandato in crisi Anita che ha così compreso l’esistenza di un divario netto nelle percentuali di voto riferite a quella nomination. Stefano ha però utilizzato scientemente un’informazione che non avrebbe dovuto riportare nella Casa per condizionare un’altra concorrente nel gioco. Una pratica espressamente vietata dal regolamento e che potrebbe spingere la produzione del reality a intervenire per sanzionare questo tipo di comportamento.

Le percentuali del televoto al quale Stefano Miele ha fatto riferimento

Nel lasciare intendere ad Anita di non essere gradita dal pubblico a casa al pari di Beatrice Luzzi, Stefano Miele ha fatto riferimento a quanto accadde nel corso del televoto il cui esito fu reso noto nella puntata del GF del 17 novembre. Beatrice e Anita risultarono entrambe preferite dal pubblico, ottenendo le due percentuali di voto più alte. Il divario tra le due – che i concorrenti non conoscono perché il GF, da sempre, sceglie espressamente di non rivelare ai concorrenti le percentuali di voto – fu però netto: Beatrice risultò essere la preferita con il 42% dei voti, mentre Anita ottenne il secondo posto con una percentuale del 22%. Fino a oggi, nessuno in Casa aveva riportato ai concorrenti quelle percentuali. Miele, con il suo intervento, ha invece utilizzato proprio quell’informazione per rimarcare il divario esistente tra le due concorrenti e complicare la posizione di Olivieri che aveva già manifestato il desiderio di abbandonare la Casa.