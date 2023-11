Grande Fratello, nessun eliminato: Grecia, Rosy, Letizia, Ciro, Giuseppe e Paolo in nomination Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello del 16 novembre: il televoto ha deciso che le preferite del pubblico sono Beatrice e Anita. Nel corso dell’appuntamento in diretta su Canale5 Perla Vatiero ha fatto il suo ingresso nella casa diventando una nuova concorrente. Mughini ha abbandonato la casa.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello di giovedì 16 novembre nessun concorrente è stato eliminato. Il verdetto dell'affollato televoto che ha visto in nomination Anita, Beatrice, Ciro, Grecia, Massimiliano e Rosy, è servito a decretare il preferito del pubblico che però sono due: Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, entrambe immuni e salve dalla prossima eliminazione. Nel corso dell'appuntamento in diretta su Canale5 Perla Vatiero ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà come concorrente ufficiale, Giampiero Mughini ha invece deciso di abbandonare il gioco.

Nessun eliminato nella puntata del 16 novembre

La puntata del 16 novembre 2023 del Grande Fratello si è conclusa senza eliminazione. Il televoto che ha visto protagonisti Anita, Beatrice, Ciro, Grecia, Massimiliano e Rosy ha decretato il preferito dal pubblico. Il maggior numero di voti è arrivato per Beatrice Luzzi. Queste le percentuali: Beatrice Luzzi con il 42%, Anita con il 22%, Grecia con il 17%, Massimiliano con l’8%, Rosy con il 6% e Ciro con il 5%.

Chi sono i concorrenti in nomination

Nella ventesima puntata del Grande Fratello 2023 ci sono state come di consueto nomination palesi e nomination segrete. Per quanto concerne le nomination palesi: Beatrice nomina Letizia; Rosy nomina Letizia; Letizia nomina Rosy; Anita nomina Grecia; Grecia nomina Rosy; Angelica nomina Grecia; Anita nomina Grecia; Grecia nomina Rosy; Fiordaliso nomina Grecia.

Per quanto riguarda le nomination segrete: Massimiliano nomina Paolo; Paolo nomina Ciro; Ciro nomina Giuseppe; Vittorio nomina Ciro; Alex nomina Ciro; Mirko nomina Ciro; Giuseppe nomina Ciro.

Cosa è successo al GF: le news della puntata del 16 novembre 2023

Nella puntata del Grande Fratello del 16 novembre Perla Vatiero ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà come concorrente. Alex Schwazer ha annunciato la decisione dell'Agenzia Mondiale Antidoping: "La comunicazione non è stata favorevole". L'atleta, dunque, non avrà la possibilità di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024. Giampiero Mughini ha deciso di abbandonare il programma. I concorrenti che affronteranno il televoto e rischiano di essere eliminati nella prossima puntata sono: Letizia, Grecia, Ciro, Giuseppe, Rosy e Paolo.