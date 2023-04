Alessio Cavaliere: “Prima di Amici ero ingrassato molti chili, mi trascuravo perché non mi piacevo” Alessio Cavaliere è il ballerino che è stato eliminato nell’ultima puntata di Amici. Fatale il duello con l’amico Mattia Zenola, che ha avuto la meglio. “Dopo Amici sono tornato dalla mia famiglia: sono scoppiati in lacrime nel rivedermi. Ora mi sento cresciuto, sono più maturo”.

A cura di Giulia Turco

Alessio Cavaliere è l’ultimo allievo eliminato dalla scuola di Amici. Il ballerino, 19 anni, ha perso il duello finale contro Mattia Zenzola, compagno di viaggio ma anche grande amico. Ospite a Verissimo, racconta a Silvia Toffanin le emozioni dell’ultima puntata e si apre al pubblico mostrando il suo lato più fragile.

La lotta contro l’accettazione del suo corpo

Alessio nasce in una famiglia dove la danza è sempre stata il pane quotidiano. I suoi genitori infatti hanno insegnato danza a lungo e, anche quando hanno deciso di fermarsi, non hanno mai smesso di tramettere questa passione al figlio: “La danza ci scorre nelle vene”, racconta Alessio. Non sempre però è stato semplice per lui rincorrere questo sogno, soprattutto durante gli anni dell’adolescenza, quando le insicurezze hanno spesso fatto da muro: “Ho avuto una crisi legata al mio aspetto fisico. Avevo 17 anni e ho addirittura pensato di lasciare la danza, a causa di tanti pensieri che mi creavo nella mente”, ammette il ballerino a Silvia Toffanin. “Sono ingrassato, ho preso diversi chili, proprio perché mi sono lasciato andare. Ad un certo punto ho preso le redini del mio percorso e ho cambiato la mia vita”.

L’eliminazione di Alessio Cavaliere da Amici

Il ballerino non rimpiange niente della sua esperienza nella scuola, dove ha avuto modo di crescere sotto tanti punti di vista. “Mi sento che sono anche un po’ più maturo, sono pronto ad affrontare il mondo con una visione diversa”. Dopo la sua uscita dal talent show, è tornato a casa dalla sua famiglia: "Mia nonna, soprattutto, è stata content a di vedermi, appena mi ha visto è scoppiata a piangere, non poteva crederci". Spazio poi ad un argomento per lui molto toccante, quello della perdita del nonno, che era per lui una figura importante: "Indosso sempre il suo orologio", racconta il ballerino emozionato. "Mi fa sentire come se lo avessi vicino".