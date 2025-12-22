Alessandro Sallusti conduce Dieci Minuti al posto di Nicola Porro, la prima intervista è ad Andrea Sempio

A partire da questa sera, lunedì 22 dicembre, fino al 4 gennaio al posto di Nicola Porro alla conduzione di Dieci Minuti, ci sarà Alessandro Sallusti. L'ex direttore de Il Giornale sarà dietro la scrivania del noto programma di Rete Quattro per tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.

Nicola Porro si ferma, al suo posto Alessandro Sallusti

Nonostante le feste natalizie che prevedono una breve pausa di alcuni programmi televisivi, l'informazione di Rete Quattro non andrà del tutto in vacanza. La striscia quotidiana condotta da Nicolo Porro, dal lunedì al venerdì alle 19:30, posizionata tra il TG4 e La Promessa, non subirà modifiche, se non nella conduzione. Sallusti, infatti, subentrerà al giornalista prendendo il timone della trasmissione per tutti i giorni della settimana, compreso anche il weekend, l'unico giorno in cui non ci sarà la diretta della trasmissione sarà il 25 dicembre. Porro, inoltre, si fermerà anche con Quarta Repubblica che riprenderà regolarmente a partire dal 5 gennaio.

L'intervista di Sallusti ad Andrea Sempio

Ad aprire la puntata di Dieci Minuti di stasera, lunedì 22 dicembre, sarà l'intervista dell'ex direttore de Il Giornale ad Andrea Sempio. Si affronterà, quindi, il caso Garlasco a seguito delle ultime notizie emerse dalle indagini, come una nuova impronta insanguinata rilevata dove fu trovato il corpo della vittima, che aggiungerebbero nuovi dettagli in merito all'assassinio di Chiara Poggi. Il 37enne, solamente tre giorni fa, è stato sentito ai microfoni di Quarto Grado dove non ha esitato a sfogarsi su quanto accaduto in questi mesi: "Ovviamente, non è un bel periodo, ovviamente ci sono forze che ce la stanno mettendo tutta per abbattermi. Io credo che se non verrà fuori un appiglio forte tecnico allora bisognerà creare il mostro".