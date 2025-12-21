Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi 

Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi.

Una nuova impronta nella villetta di Garlasco dove il 13 agosto del 2007 venne uccisa Chiara Poggi. Si tratterebbe dell’impronta di una scarpa insanguinata trovata – secondo le ultime ricostruzioni degli inquirenti che ormai da mesi indagano di nuovo sull’omicidio – in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo della ventiseienne e che sarebbe compatibile con la ormai nota “traccia 33” che sarebbe stata lasciata sul muro dall’assassino. La nuova impronta sarebbe stata individuata nel gradino più alto delle scale nella villetta di Garlasco. A parlare di questa nuova impronta è il Tg1 nell’edizione delle 20 di questa sera.

