Attualità
video suggerito
video suggerito
Omicidio Chiara Poggi: il delitto di Garlasco

Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi 

Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Susanna Picone
0 CONDIVISIONI
Spetta ai giudici della Corte di Cassazione decidere se riaprire il giallo di Garlasco o assolvere in via definitiva Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Lui, unico imputato, non sarà presente.
Chiara Poggi.
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Omicidio Chiara Poggi: il delitto di Garlasco

Una nuova impronta nella villetta di Garlasco dove il 13 agosto del 2007 venne uccisa Chiara Poggi. Si tratterebbe dell’impronta di una scarpa insanguinata trovata – secondo le ultime ricostruzioni degli inquirenti che ormai da mesi indagano di nuovo sull’omicidio – in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo della ventiseienne e che sarebbe compatibile con la ormai nota “traccia 33” che sarebbe stata lasciata sul muro dall’assassino. La nuova impronta sarebbe stata individuata nel gradino più alto delle scale nella villetta di Garlasco. A parlare di questa nuova impronta è il Tg1 nell’edizione delle 20 di questa sera.

Articolo in aggiornamento

Attualità
Cronaca nera
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views