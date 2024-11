video suggerito

Alessandro Egger eliminato a La Talpa alla prima puntata, ma si salva azzerando il montepremi La Talpa fa già la sua prima vittima e durante la prima puntata è Alessandro Egger a farne le spese. Il modello viene eliminato per effetto di una decisione di Gilles Rocca che ha deciso di affidargli la prima anfora eliminatoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Stefania Rocco

Diletta Leotta debutta alla conduzione della prima puntata della nuova edizione La Talpa, ambientato a Civita di Bagnoregio in occasione del ritorno in tv. La conduttrice precisa che nemmeno lei è a conoscenza dell’identità della talpa. Il primo concorrente a essere presentato è Gilles Rocca, seguito da Marco Melandri, Elisa Di Francisca, Marina La Rosa, Lucilla Agosti, Andrea Preti, Orian Ichaki, Alessandro Egger, Veronica Peparini, Andreas Muller e Ludovica Frasca. I concorrenti raggiungono il luogo prestabilito per il primo incontro, pronti a fare la conoscenza l’uno dell’altro. “Siete precipitati nel mondo della talpa. Lei è qui tra di voi e a pochi metri da dove ci troviamo adesso lascerà la sua prima impronta”, li accoglie la conduttrice per poi condurli per la prima volta presso la Corte delle spie.

Marina La Rosa confessa di avere già un sospetto circa l’identità della talpa

La prima prova prevede che i concorrenti gareggino a coppie. Lo scopo è quello di accumulare il montepremi da destinare al vincitore del gioco. La prova prevede che i concorrenti, legati l’uno all’altra, si sleghino nell’arco di 40 minuti per poi recuperare una chiave. L’obiettivo della talpa è quello di sabotare segretamente la missione. Il primo a essere beccato in fallo è Andrea che prova a slegarsi prima che cominci la prova. La sua scorrettezza costa al gruppo una penalità da 8mila euro che fa precipitare il montepremi a 12mila euro. Il rischio maggiore, però, è che venga sospettato di essere la talpa e di avere sabotato apposta la prova.

Il gioco delle anfore: il leader è Gilles Rocca

A sorpresa, arriva la prima clip romantica che mostra il rapporto nato tra Gilles e Orian. “Ci imbarazziamo a guardarci negli occhi”, ha ammesso Rocca descrivendo il momento della prova insieme. Dopo una discussione, il gruppo vota il collega del quale si fida di più che si rivela essere Gilles. A Rocca la responsabilità di assegnare le pergamene che segneranno il futuro dei giocatori e la prima eliminazione. Gilles assegna le anfore che i colleghi hanno la facoltà di rifiutate laddove pensassero di essere caduti in un tranello. L’unica a decidere di cambiare non fidandosi di Gilles, è Marina La Rosa che cambia l’anfora numero 5 con la numero 2.

Alessandro Egger eliminato, ma azzera sul montepremi per tornare in gioco

L’anfora affidata a Orian si rivela essere neutra, come quella di Andrea Preti, Marco Melandri, Muller e Peparini, Ludovica Frasca, Lucilla Agosti (che apre la pergamena inizialmente destinata a Marina) e Marina La Rosa. Elisa Di Francisca, invece, ottiene l’immunità che Gilles ha voluto assegnarle. “Trovo che nella prova sia stata penalizzata”, spiega l’uomo rivelando il motivo della sua scelta. È Alessandro Egger il primo a essere eliminato. Gilles spiega le sue ragioni: “Pensavo che scegliesse di non prenderla, per questo gliel’ho assegnata”. “Mi sono fidato di Gilles perché sembrava una persona simpatica, credevo mi volesse in gara”, si rammarica Egger. Per Alessandro c’è un’offerta: può cancellare l’eliminazione azzerando il montepremi. Alessandro, dopo essersi consultato con il gruppo, accetta l’offerta. Marina si dice in disaccordo: “Se ogni volta che uno viene eliminato, azzera il montepremi finiamo per perdere di vista il gioco”.