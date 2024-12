video suggerito

Alessandro Cattelan conduce Hot Ones, la versione italiana dello show su RaiPlay Arriva da lunedì 23 dicembre su RaiPlay “Hot Ones Italia”, lo show condotto da Alessandro Cattelan, versione italiana del famoso format statunitense da milioni di visualizzazioni su Youtube. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Arriva su RaiPlay dal 23 dicembre Hot Ones, il famoso show statunitense, la cui versione italiana è condotta da Alessandro Cattelan. Il format in America ha raggiunto la sua 25esima edizione, ospiti della prima puntata disponibile sulla piattaforma streaming Rai sono Giorgio Locatelli e Giulia De Lellis.

Come funziona il programma con Alessandro Cattelan

Il programma consiste in un'intervista che il conduttore svolge con i suoi ospiti davanti ad un piatto di alette di pollo, ma esiste anche la possibilità di un'alternativa vegana o vegetariana. La chiacchierata prevede domande sulla vita privata e sulla carriera degli intervistati, a cui vengono mostrati foto e video che raccontano il loro percorso. La sfida che si consuma nell'intervista è quella di mangiare la pietanza che, di volta in volta, viene condita con salse sempre più piccanti, in modo da smorzare la tensione e lasciando spazio a reazioni imprevedibili e il più delle volte esilaranti. Il format, nella sua versione originale, si vede su YouTube dove ha milioni di visualizzazioni, a questo proposito il conduttore dichiara:

Hot Ones è un format che da tempo seguo su YouTube e che mi ha sempre divertito molto, tanto che in una puntata di “Stasera c’è Cattelan” lo abbiamo riproposto per una intervista, dichiarando apertamente l’ispirazione e…ci è arrivata una diffida! A quel punto mi è sembrato giusto contattare la casa di produzione dicendo che invece che diffidarmi, dovevano farmelo condurre. Direi che il resto è storia.

Le interviste di Hot Ones su RaiPlay con Cattelan

Le interviste di Hot Ones sono diventate un cult, il format è piaciuto perché innovativo, come spiegato anche da Maurizio Imbriale, direttore di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, che spiega:

Divertimento e spontaneità sono i principali ingredienti di questo nuovo original condotto da uno showman a tutto tondo come Alessandro Cattelan e che piacerà al pubblico di RaiPlay. Il format, versione italiana di un programma di successo americano che conta milioni di visualizzazioni su YouTube, permetterà allo spettatore di conoscere meglio personaggi noti e amati e scoprirli senza inibizioni.