Alessandro Barbero su La7 con un programma in prima serata, sarà un viaggio nella grande storia Considerato il miglior divulgatore storico italiano, Alessandro Barbero sbarba su La 7 con un programma tutto suo in prima serata. Si parte lunedì 11 settembre con la puntata dal titolo In viaggio con Barbero – Democrazia e dittatura. Al professore il compito di far appassionare alla storia anche il pubblico meno esperto.

A cura di Giulia Turco

Alessandro Barbero arriva su La7 con un programma di divulgazione, per raccontare la storia. Dal titolo In viaggio con Barbero – Democrazia e dittatura, la prima puntata del nuovo programma va in onda lunedì 11 settembre e avrà uno spazio dedicato in prima serata, alle 21.15.

Il viaggio nella storia con Barbero

Professore universitario e scrittore, Barbero accompagnerà il suo pubblico di appassionati in un viaggio attraverso le sue celebri lezioni di storia, puntando un obiettivo, ovvero quello di far appassionare alla materia non solo gli esperti, ma anche i neofiti di tutte le età. Il primo appuntamento sarà un viaggio alla scoperta del valore e del significato della democrazia, in contrapposizione con quello della dittatura. Nella prima parte del programma Barbero racconterà se stesso e il suo rapporto con la storia, la seconda parte invece sarà una vera e propria lezione-spettacolo, che ci farà viaggiare avanti e indietro nel tempo.

Il palinsesto di La 7 nel segno di informazione e approfondimento

Il programma, una produzione Ruvido Produzioni, calza a pennello con il progetto editoriale di La7, che offre ai telespettatori contenuti nel segno dell’informazione, dell’approfondimento culturale e politico e delle inchieste. La scelta di inserire Barbero tra i volti protagonisti della stagione televisiva che sta per iniziare era stata chiarita dalla rete sin dalla presentazione dei palinsesti. Resteranno capisaldi fissi e irremovibili della programmazione, oltre ad Enrico Mentana direttore del TG La7, Lilli Gruber, Giovanni Floris, Andrea Purgatori, Corrado Formigli, Diego Bianchi con i loro talk. Tornano anche anche David Parenzo, Marianna Aprile, Luca Telese. A questi si aggiunge anche Massimo Gramellini, che dopo l’addio a Rai 3 arriva su La 7 con il suo programma e un doppio spazio tra il sabato e la domenica.