Ale e Franz riscoprono la storia della comicità milanese, su Rai2 prove generali per Made in Nord Il 27 maggio in onda su Rai2 “Corso Sempione 27”, serata dedicata alla storia della comicità milanese. Un esperimento che sembra poter essere banco di prova del progetto di Rai2, in cantiere da tempo, dedicato ai comici del nord in risposta a Made in Sud.

A cura di Andrea Parrella

Andrà in onda il 27 maggio su Rai2 "Corso Sempione 27" (l’indirizzo degli storici studi Rai di Milano), serata con la seconda rete del servizio pubblico renderà omaggio alla comicità milanese dagli anni '70 in poi. Volti di punta della serata Ale e Franz, che insieme ad artisti come Paolo Rossi, i Gatti di vicolo Miracoli e Massimo Boldi, daranno vita a una serata dedicata ai fasti della comicità meneghina con un live show arricchito dai filmati delle Teche Rai, aneddoti e sketch varii, raccontando gli anni migliori della tradizione del cabaret milanese, con riferimenti a Cochi e Renato, Jannacci, Gaber e il Derby. Una serata che vedrà un pubblico in sala composto da ragazze e ragazzi provenienti da alcune scuole di teatro.

L'operazione di Rai2 era stata in realtà annunciata alcune settimane dal direttore di rete, Massimo Lavatore, il quale in occasione della presentazione di Made in Sud aveva preannunciato l'organizzazione di questo eventoin occasione della Festa della Lombardia, legando "Corso Sempione 27" a un percorso che vede la rete impegnata a un lavoro per dare vita a un programma televisivo di seconda serata che rappresenti una risposta settentrionale proprio a Made in Sud, format tornato in onda quest'anno per la decima edizione.

Attraverso i nostri dirigenti stiamo facendo uno scouting per mettere in piedi un programma di seconda serata che cerchi artisti proveniente da regioni del nord. L'intento, un giorno, è quello di fare un programma ibrido. Ovviamente se ogni volta che sperimenti ti prendono a cannonate se non fai il 20% di share, è difficile. Una missione di Rai2 è proprio quella di sperimentare e dare spazio a volti e professionalità nuove.

La serata dedicata alla storia della comicità milanese fungerà probabilmente da banco di prova per questo esperimento futuro, di cui in realtà si parla già da tempo. Chissà che non possano essere proprio Ale e Franz i capocomici ai quali affidare questo laboratorio. Sarà curioso capire quando il progetto prenderà forme e con quali caratteristiche, viste le difficoltà che proprio Made in Sud sta vivendo in questa stagione dal punto di vista degli ascolti.