Alberto Angela incontra Harrison Ford: “Una persona splendida, ha formato generazioni di archeologi” In un’intervista a Repubblica il conduttore racconta l’incontro con Harrison Ford, ospite della prima puntata del suo nuovo programma, Noos, in onda dal 29 giugno.

A cura di Andrea Parrella

Foto di Repubblica

S'intitola Noos. L'avventura della conoscenza il nuovo programma che dal 29 giugno su Rai1 vedrà protagonista Alberto Angela per accompagnare gli spettatori estivi in un appuntamento che per anni, con SuperQuark, era stato l'universo di suo padre Piero Angela. Il programma, come spiegato da Alberto Angela, passerà dalle scoperte nei campi della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia, arrivando all'archeologia, la paleontologia, l'ambiente e la tecnologia e il sesso. Un programma di divulgazione completo che raccoglierà l'eredità di Piero e avrà come ospite della prima puntata Harrison Ford, in questi giorni in Italia per la promozione del suo ultimo film Indiana Jones e il Quadrante del Destino.

L'incontro tra Angela e Harrison Ford

In queste ore da un'intervista a Repubblica arriva la foto dell'incontro tra i due: “Volevo tanto incontrarlo: per chiunque abbia la mia età, si occupi di storia, ami l’avventura, Indiana Jones-Harrison Ford è un simbolo, ha formato generazioni di archeologi”, racconta Alberto Angela, da vero fan dell'attore.

Angela ha raccontato la sua passione per l'interprete: “Ho incontrato l’uomo e insieme il pianeta Harrison Ford, l’attore che ha lavorato con i più grandi registi, che ha girato film indimenticabili: American graffiti, la saga di Indiana Jones e di Star wars, Blade runner, Il fuggitivo, Witness-Il testimone. Non ha mai vinto l’Oscar, è stato candidato tante volte: chi, più di lui, l’avrebbe meritato? Credo che sia uno degli attori che abbia fatto guadagnare di più Hollywood. Al di là di questo, è una persona splendida”. Quindi ha aggiunto:

Mi ha colpito per la semplicità, come tutti i grandi. In genere si dice che non bisogna incontrare i propri idoli perché ti deludono sempre un po’, posso dire che Harrison Ford non solo è una grande star ma è anche una gran bella persona. Di solito gli attori interpretano un ruolo, io penso che Indiana Jones sia Harrison Ford, interpreta se stesso.

Gli ospiti di Noos

Caratteristica di Noos, al pari di SuperQuark, la presenza di ospiti fissi. Tra questi lo storico e re dei podcast Alessandro Barbero (già fedelissimo collaboratore di Piero), l'astronauta Samantha Cristoforetti, lo scrittore Carlo Lucarelli e l'esperto di geopolitica Dario Fabbri. Nella prima puntata in onda il 29 giugno ci sarà anche l'attrice Paola Cortellesi.