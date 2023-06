Harrison Ford e Ke Huy Quan di nuovo insieme alla prima di Indiana Jones, il tenero abbraccio Harrison Ford e Ke Huy Quan si sono incontrati alla prima dell’ultimo film di Indiana Jones e si sono stretti in un grande abbraccio. “Il motivo per cui amo recitare è grazie a lui, per l’esperienza che abbiamo avuto insieme sul set de Il Tempio Maledetto”, ha raccontato l’attore vietnamita.

A cura di Giulia Turco

Ke Huy Quan sorprende Harrison Ford alla prima del nuovo film di Indiana Jones. I due attori si sono incontrati sul red carpet del film al Dolby Theatre di Hollywood e si sono stretti in un lungo e affettuoso abbraccio, ricordando al pubblico le avventure vissute insieme sul set del primo film Indiana Jones e il Tempio Maledetto, uscito nel 1984, dove l’attore vietnamita interpretava il personaggio del piccolo Short Round.

L’incontro tra Harrison Ford e Ke Huy Quan

Mentre Harrison Ford rispondeva alle domande dei giornalisti alla prima del nuovo film, Quan si è intrufolato sulla scena alle sue spalle facendo un buffo balletto, fino a quando Ford non si è reso conto della sua presenza. I due attori si sono stretti in un grande abbraccio. “È un uomo così gentile, così umile", ha detto Quan, 51 anni, ai microfoni di ET Online a proposito di Harrison Ford. “E il motivo per cui amo così tanto recitare è proprio grazie a lui, per via dell’esperienza che abbiamo avuto insieme sul set de Il Tempio Maledetto”. L’ultima volta che le due star si erano riunite era stata in occasione della cerimonia degli Oscar 2023. Salito sul palco, era stato proprio Harrison Ford a consegnare al collega e al resto del cast la statuetta per la miglior pellicola Everything Everywhere All at Once. “Non posso farne a meno”, ha continuato l’attore vietnamita, “tutte le volte che lo vedo devo abbracciarlo forte, perché questi uomini (insieme a Steven Spielberg e George Lucas, ndr) mi hanno cambiato la vita”.

Quando esce il nuovo film di Indiana Jones

Dopo 15 anni di assenza dallo schermo, Indiana Jones torna al cinema con l’ultimo capitolo della saga che ha reso protagonista Harrison Ford. Il film, che si intitola Indiana Jones – Il Quadrante del Destino arriverà il prossimo 28 giugno nelle sale italiane. “Non vedo l’ora di vedere Ford indossare di nuovo il Fedora e far schioccare quella frusta ancora una volta”, ha fatto sapere Quan. “Sarò in prima fila per guardarlo”.