La mamma di Chiara Ferragni incontra Harrison Ford: “Lui ne è rimasto folgorato” Marina Di Guardo, scrittrice e mamma di Chiara Ferragni, ha incontrato il divo americano all’anteprima italiana dell’ultimo film di Indiana Jones, a Taormina: “Un’esperienza indimenticabile, l’ho adorato sin da ragazzina”. Stando al gossip sembra che Ford si sia innamorato, non solo dell’Italia.

A cura di Giulia Turco

Harrison Ford innamorato dell’Italia e della mamma di Chiara Ferragni. Sembra che l’attore, arrivato in Sicilia per partecipare al Taormina Film Festival per presentare il suo ultimo film di Indiana Jones, sia rimasto folgorato da Marina Di Guardo, scritture e madre dell’imprenditrice digitale che era presente all’evento per un'intervista esclusiva all'attore, guarda caso il suo idolo.

L’incontro tra Marina Di Guardo e Harrison Ford

Nella romantica cornice di Taormina è andata in scena l’anteprima italiana di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, con annessa conferenza stampa alla quale ha partecipato il cast compreso l’attore protagonista, che ha risposto alle domande dei presenti. Tra questi anche Marina Di Guardo che ha celebrato l’incontro con il divo americano attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Un’esperienza davvero indimenticabile per chi come me ha adorato fin da ragazzina questi film”, ha commentato a corredo di una serie di scatti dell’intervista rilasciata dall’attore alla scrittrice, sul palco dell’evento.

Il divo di Indiana Jones folgorato dalla mamma di Chiara Ferragni

Tuttavia a far notizia è stata un’indiscrezione pubblicata da Dagospia. Secondo il portale l’attore americano sarebbe rimasto letteralmente folgorato dalla scrittrice, che ha subito commentato la notizia sui social: “Magari!”, dunque smentendo ironicamente le voci. “Harrison ha fatto di proposito il film e la premiere in Sicilia così poteva conoscere la Marina”, ha commentato Francesca Ferragni, alludendo alla passione della mamma per il divo del cinema. A quanto pare era un suo sogno rimasto a lungo nel cassetto.

Leggi anche I quadri di Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Quando esce l’ultimo film di Indiana Jones

Si intitola Indiana Jones e il Quadrante del Destino ed è il quinto capitolo conclusivo della saga con Harrison Ford. È stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes lo scorso 18 maggio, ma l’arrivo nelle sale italiane è previsto per il prossimo 28 giungo.