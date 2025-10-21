Al Grande Fratello esplode la lite tra Benedetta e Francesca: “Falsa, parli alle spalle”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lite al Grande Fratello. Nel reality condotto da Simona Ventura, Benedetta Stocchi e Francesca Carrara hanno avuto un acceso confronto dopo la diretta. Il motivo del contendere è la nomination. In particolare, Benedetta – che dovrà affrontare il televoto – ha criticato aspramente la scelta della coppia madre – figlio di nominare Matteo anziché Grazia, con cui da tempo entrambi hanno un rapporto conflittuale. Secondo la gieffina, la loro sarebbe stata una scelta puramente strategica. Così, le due donne si sono messe a urlare l'una contro l'altra. I fatti sono avvenuti poco dopo la puntata del reality trasmessa lunedì 20 ottobre.

Dal canto suo, Francesca Carrara ha chiesto a Benedetta Stocchi perché non l'abbia nominata dato che ha questa concezione di lei. Ma Stocchi le ha assicurato: "Ti nomino la settimana prossima!". Poi, sempre usando toni accesi, le ha spiegato di non averla ancora nominata solo perché "io con te ho un rapporto e con Simone ne ho un altro". Dunque non fa il suo nome, solo perché nel gioco fa coppia con il figlio, con cui al contrario ha un ottimo rapporto. Proprio Simone De Bianchi, a suo dire, le avrebbe confermato che lui avrebbe voluto nominare Grazia Kendi, ma la madre si è spostata su Matteo Azzali.

A questo punto anche Francesca è esplosa e ha accusato Benedetta di essere falsa: "Voi parlate dietro le spalle. Sai quando sei venuta a dirmi le cose? Ieri. Perché non me l'hai detto tre settimane fa? Chi è la falsa allora". Benedetta, tuttavia, è rimasta ferma sulla sua convinzione. Ritiene che Francesca non sia stata trasparente. Intanto, la puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 20 ottobre, ha dato il suo verdetto. Bena è stato eliminato, mentre tre concorrenti sono finiti in nomination. A sottoporsi al giudizio del pubblico saranno: Benedetta, Matteo e Rasha.