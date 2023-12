Al GF pensano che Mirko sia nascosto nel tugurio, Vittorio va a cercarlo e rimane chiuso dentro Il gruppo non si capacita dell’eliminazione di Mirko. Vittorio, certo che non sia stato davvero eliminato dal gioco, si è intrufolato nel tugurio per andare a cercarlo, beccandosi un rimprovero da parte degli autori che lo hanno invitato a tornare il prima possibile dal resto del gruppo.

A cura di Giulia Turco

L’eliminazione di Mirko dal Grande Fratello è l’ennesimo colpo di scena in un triangolo amoroso dai tratti poco definiti. Proprio mentre l’ex concorrente di Temptation Island e la sua ex fidanzata stavano tentando di ritrovare un equilibrio, il ragazzo di Rieti è uscito dai giochi lasciando Perla e la sua rivale Greta a confrontarsi nella Casa con un un nulla di fatto. Eppure molti dei concorrenti sembrano convinti che quello del Grande Fratello non sia altro che uno scherzo.

Chiudono Vittorio nel tugurio

Ecco perché Vittorio, certo che Mirko non sia stato davvero eliminato dal pubblico con il televoto, dopo la puntata di sabato si è intrufolato nel tugurio per andare a cercare l’amico. Notando che la porta era socchiusa, il modello è entrato ed è rimasto chiuso dentro, per colpa di Greta e Giuseppe che hanno chiuso la porta inavvertitamente. “Ma chi è che mi ha chiuso qui?”, si è lamentato Vittorio non riuscendo ad aprire la porta. Per di più, si è beccato un rimprovero da parte degli autori che lo hanno invitato a tornare il prima possibile dal resto del gruppo. Quanto meno ora sono certi che Mirko è davvero uscito dal gioco.

Il confronto con Perla e le rivelazioni di Greta

Nelle ore successive alla puntata, l’eliminazione di Mirko porta Greta e Perla ad un confronto faccia a faccia, nel tentativo di chiarirsi dopo le incomprensioni. “Mirko ti descriveva come una fuori di testa”, ha riferito Greta a Perla. In quanto alla scelta di farsi un tatuaggio di coppia, Greta ha difesa il gesto romantico di Mirko, spiegando che il ragazzo aveva davvero intenzioni serie con lei, anticipando a Perla il racconto di certi “gesti folli” che sarebbe arrivato a fare, nulla in confronto al tatuaggio. Più tardi infatti ha confidato al gruppo: “Mirko voleva un figlio da me, ci ha provato ad averlo”, lasciando tutti senza parole. "In quel momento per me lui era tutto, sentivo di aver trovato la mia persona. Il mio cuore era libero, lui invece era uscito ad una relazione. Un conto è dire una cosa e un conto è provarci, non lo fai per un incidente, lo fai per scelta”.