Affari Tuoi, Tony single da nove anni fa un appello alle donne italiane: “Chi mi vuole, mi scelga”

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di giovedì 19 settembre è il calabrese Tony, accompagnato dalla sorella Gina. Il concorrente inizia la sua camminata verso la vittoria in maniera non propriamente idilliaca, nella prima parte del gioco, infatti i pacchi con le cifre più alte sono stati scartati già dai primi tiri, ma lui non si perde d'animo e allora ne approfitta per fare un appello amoroso alle donne italiane.

L'appello amoroso di Tony alle spettatrici italiane

I soldi non fanno la felicità, si dice, e deve essere quello che ha pensato proprio Tony che si è fatto convincere da Stefano De Martino a proclamare un appello per trovare l'anima gemella. Dopo una serie di tiri non propriamente andati a buon fine, con i 200mila e i 300mila euro andati via in un battito di ciglia, arriva anche qualche pacco blu, come quello di Ornella, la concorrente siciliana. Ed è proprio in questo momento che parte il racconto. "Dovete sapere che Tony è single da nove anni, ma il suo cuore batte per la bella Ornella. Ha detto che farebbe lo stretto a nuoto pur di andare a trovarla" dice il conduttore con aria scanzonata. Il pacco, in effetti, contiene una cifra bassa: "E allora Tony, mi sa proprio che te la devi fare a nuoto. Ma dopo facciamo un appello" dice ancora scherzando De Martino.

Dopo qualche altra giocata, però, è davvero arrivato il momento del proclama ufficiale: "E allora, facciamo l'identikit della tua donna ideale. Come ti piace una donna? Bionda, mora?" e il concorrente si appropinqua a dire la sua: "Per me basta che" e il pubblico in coro "che respiri", scatenando i commenti del presentatore: "Ma come? Ma che dici?" e Tony giustificandosi: "Ma no, stavo dicendo basta che mi vuole bene". Stefano, quindi, lo invita al centro dello studio per fare un appello a tutte le donne italiane: "Chi mi vuole mi scelga, perché ricordatevi che è la donna che sceglie, sta all’uomo salire sul binario giusto". De Martino non sembra convinto e infatti interviene: "Ma non era il treno? Mica si sale sul binario?". Non resta che capire se, magari, c'è qualche spettatrice che è interessata all'offerta e non vuole passare avanti.