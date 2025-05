video suggerito

Affari tuoi, Steven accetta l’offerta del Dottore ma aveva 300mila euro: perché Stefano De Martino ha condotto in inglese Nella puntata di Affari tuoi di venerdì 9 maggio ha giocato Steven dal Trentino-Alto Adige. Il concorrente è riuscito a portarsi a casa una cifra stratosferica. Tuttavia, la partita si è conclusa con un tocco di delusione perché nel suo pacco c’erano 300mila euro. Nel corso della puntata, Stefano De Martino ha condotto in inglese e ha chiesto ai pacchisti di esprimersi nella stessa lingua. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

385 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Affari tuoi è tornato in onda venerdì 9 maggio dopo la breve pausa dovuta all'elezione di Papa Leone XIV. Nella nuova puntata ha giocato Steven dalla regione Trentino-Alto Adige. Nel programma condotto da Stefano De Martino si è fatto accompagnare dalla fidanzata Viviana. Ha pescato il pacco numero 10 che conteneva 5mila euro. Poi, ha accettato il cambio proposto dal Dottore Pasquale Romano e ha ceduto il suo pacco per il numero 6. Con il suo modo coraggioso di condurre la partita e anche grazie a una fortuna sfacciata, Steven ha costretto il Dottore a fargli un'offerta stratosferica: 130mila euro, che ovviamente ha accettato. Nel suo pacco, però, c'erano 300mila euro. Nel corso della puntata, Stefano De Martino ha deciso di condurre in parte in inglese e ha chiesto anche ai pacchisti di presentarsi nella stessa lingua come omaggio al lavoro e alle origini di Steven.

Chi è Steven, la storia del concorrente del Trentino-Alto Adige e della fidanzata Viviana

Steven Tomasi è il concorrente del Trentino-Alto Adige che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda venerdì 9 maggio. Vive a Trento ma ha origini irlandesi. Il suo lavoro è fare formazione alle aziende in inglese. Ha otto fratelli. Si è fatto accompagnare dalla fidanzata Viviana, che organizza eventi e si occupa di produzione e logistica. Hanno una figlia che si chiama Olivia.

Perché la puntata è in inglese

Stefano De Martino ha voluto condurre la puntata nel suo inglese maccheronico e ha invitato tutti i pacchisti a presentarsi nella stessa lingua. Poi, ha ironizzato:

Immaginate uno che non ha mai visto questo programma, oggi si sintonizza e vede che tutti parlano in inglese e pure male, incluso il conduttore.

De Martino ha continuato a pronunciare di tanto in tanto frasi in inglese e ha parlato anche con il dottore nella stessa lingua: "Money or change?".

Affari tuoi, la partita di Steven: quanto ha vinto nella puntata del 9 maggio

Veniamo alla partita. I primi sei pacchi aperti da Steven contenevano 20 euro, 20mila euro, 100 euro, 200 euro, i pretzel e 10 euro. Il Dottore ha offerto 40mila euro. Steven ha rifiutato l'offerta. Subito dopo ha aperto i pacchi che contenevano 50mila euro, 75mila euro e 15mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio e Steven ha accettato. Ha cambiato il pacco numero 10 con il numero 6:

È l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, ma è anche un numero che da quando sono stato chiamato dalla Rai mi arriva in faccia. Lo vedo ovunque. Al contrario è un nove e io sono sempre stato definito "Steven di nove fratelli".

Il pacco numero 10 conteneva 5mila euro. Poi, Steven ha aperto i pacchi che contenevano 200mila euro e 100mila euro. Il dottore ha offerto 20mila euro, ma l'offerta è stata rifiutata. Il pacco aperto dopo conteneva 5 euro. Il Dottore ha offerto il cambio che è stato rifiutato. Nel pacco seguente c'era Gennarino. Il Dottore ha alzato l'offerta: 30mila euro, ma Steven ha preferito andare avanti. Ha aperto il pacco che conteneva 500 euro. Il Dottore ha offerto 36mila euro. Ma anche stavolta, Steven ha voluto aprire un altro pacco: 30mila euro. Il Dottore ha offerto 40mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Nel pacco aperto subito dopo c'erano 50 euro. Sul piatto ancora i 300mila euro. Il Dottore ha offerto 65mila euro. Coraggiosamente, Steven ha rifiutato. E ha fatto bene perché nel pacco successivo c'erano solo 0 euro. Sono rimasti 10mila euro e 300mila euro. Il Dottore ha offerto ben 130mila euro. Steven ha preferito fermarsi:

Ho rischiato finché me la sentivo. Adesso sono a un bivio. Ascolto Viviana. Facciamo una cosa responsabile. Accettiamo l'offerta e ringraziamo il Dottore.

Il pacco numero 6, però, conteneva 300mila euro. La fidanzata si è scusata con lui: "Mi dispiace".