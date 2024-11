video suggerito

Affari Tuoi, Stefano De Martino scova il sosia del Dottore tra i pacchisti: “Ho avuto un’illuminazione, è uguale” La partita di Erika, la concorrente della Calabria prosegue senza grandi scossoni. Intanto Stefano De Martino scova anche il sosia del Dottore nella new entry tra i pacchisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di lunedì 18 novembre è Erika, dalla Calabria, che ha pescato il pacco numero nove. Farmacista, ora specializzanda per diventare farmacista ospedaliera, è accompagnata dalla madre Tiziana. La partita sembra iniziare piuttosto bene, con i primi pacchi chiamati che non le portano via chissà quali cifre. Non mancano, però, momenti di grande ilarità.

Erika accetta il cambio offerto dal dottore

La prima offerta del dottore è di 38mila euro: "È una bellissima cifra, che non ho mai visto nonostante abbia lavorato, ma sono venuta qui per rischiare" dice Erika che saluta così la sua prima possibilità di portare un gruzzoletto a casa. E, in effetti, la pacchista calabrese sembra averci visto lungo, perché con i tiri appena fatti il podio è ancora intatto. Il dottore offre a Erika un cambio e lei accetta cedendo il suo nove, con il tre delle Marche. Stefano De Martino chiede il perché di questa scelta e lei risponde:

Con il 3 ho sia ricordi belli che ricordi brutti, è la data di nascita del mio ragazzo, Francesco, che saluto. E poi è una data che mi ha segnato particolarmente. Il 3 settembre è stato poco bene, ha avuto un problema di salute, era un periodo un po' buio, ma è per questo che sono legata a questo numero e voglio portarlo fino alla fine, comunque vada.

Dopo una serie di scelte particolarmente azzeccate, con tiri che non toccano il podio, Erika rifiuta anche l'offerta di 48mila euro del dottore. Un solo tiro e chiama il pacco che contiene 75 euro.

Stefano De Martino trova il sosia del Dottore tra i concorrenti

C'è poi un momento esilarante. Durante una chiamata del dottore, Stefano De Martino si ferma: "Dottore, mi scusi, ho avuto un'illuminazione" e si avvicina alla new entry della serata, Pietro, dalla Puglia: "Il nuovo arrivato, mi ricorda qualcuno, mi scusi lei è ottico e non mi indossa gli occhiali? Serena me li presteresti?" avvicinando al concorrente glieli porge: "Li metta, inclini la testa a destra e sorrida. Chi vi ricorda? Il Dottore" e continua: "Abbiamo il sosia del Dottore, è uguale".

Dopo questo momento di ilarità, la partita di Erika continua. Il Dottore le offre 55mila euro che lei rifiuta, ma nel frattempo ne perde 300mila chiamando proprio la Puglia. Restano ancora tre pacchi rossi, a fronte di un unico pacco blu che, tra l'altro, contiene lo zero. Il dottore torna ad offrire 40mila euro.