Affari Tuoi, Stefano De Martino e Herbert Ballerina al loro hater: “Giorgio, spero tu abbia cambiato canale”

Ad Affari Tuoi, nella puntata del 18 gennaio, Stefano De Martino ed Herbert Ballerina hanno salutato ancora una volta l’hater Giorgio: “Spero tu abbia cambiato canale”. Il conduttore però è convinto di riuscire a fargli cambiare idea su di loro.

Continua la "conversazione a distanza" tra Stefano De Martino, ed Herbert Ballerina con l'hater Giorgio. Dopo averlo salutato una prima volta, nella puntata del 18 gennaio di Affari Tuoi il conduttore lo ha nominato ancora e il comico ha ideato per lui un'invenzione speciale. Protagonista invece della puntata Ilaria dalla Calabria, che ha vinto 75mila euro grazie al pacco nero.

L'invenzione di Herbert per l'hater Giorgio

Nel corso della puntata del 18 gennaio di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha parlato ancora una volta dell'hater Giorgio, che gli scrive tutte le sere sui social dicendogli che sia lui che Herbert sono inguardabili. "Mio caro Giorgio, che poco sopporti me e il mio compagno", ha esordito prima di dare parola al suo socio. Durante il ‘momento della scienza', Ballerina ha presentato una nuova invenzione dedicata proprio all'hater: "Si chiamano cardiocchiali, mettendoli le persone non ci vedono più perché in amore ‘occhio non vede, cuore non duole' ".

L'invenzione di Herbert sono degli occhiali con della grandi X rosse sulle lenti, che non permettono alla persone di vedere. "Giorgio, io ti chiedo scusa", dice sconsolato De Martino. Nel frattempo, protagonista della puntata è Ilaria dalla Calabria, che ha giocato insieme alla sorella Daniela e alla fine ha vinto 75mila euro grazie al contenuto del pacco nero, oltre ai 2mila di jackpot dati da Gennarino.

Nel corso della puntata, poi, De Martino ha invitato Ballerina a fare un altro saluto al loro "amico" Giorgio. "Ciao Giorgio, spero che tu abbia…", dice Herbert prima di interrompersi. Il conduttore scoppia a ridere e poi finisce la frase con "cambiato canale", anche se è convinto che prima o poi insieme riusciranno a riconquistarlo. L'uomo in questione scrive con frequenza quasi quotidiana a De Martino sui social, esprimendo il suo disprezzo per il programma.