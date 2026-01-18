Affari Tuoi, la puntata del 18 gennaio: Ilaria dalla Calabria vince 75mila euro grazie al pacco nero

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, domenica 18 gennaio, è stata Ilaria dalla Calabria, maestra di professione. La concorrente calabrese ha giocato accompagnata dalla sorella Daniela, portando a casa 75mila euro grazie al pacco nero. Il suo pacco originale, il numero 13, conteneva solo 50 euro, ma la concorrente ha avuto l'intuizione giusta nella finale più incerta. Durante la serata Ilaria ha anche vinto il jackpot Gennarino da 2mila euro, mentre l'oggetto misterioso erano i cardio-occhiali.

La partita di Ilaria ad Affari Tuoi

La serata è iniziata nel peggiore dei modi per Ilaria, che dopo otto puntate di attesa si è finalmente trovata al centro dello studio. I primi tiri hanno dato segnali devastanti: nel primo pacco sono volati via 100mila euro dal podio, seguiti da 10mila euro nel secondo tiro. Fortunatamente, al terzo tentativo è arrivato Gennarino, garantendo alla concorrente una vincita sicura di 2mila euro. Il quarto pacco ha portato via 500 euro, ma la situazione sembrava poter girare.

La svolta negativa è arrivata con il quinto e sesto pacco: via 15mila e 75mila euro. A quel punto il Dottore ha fatto la sua prima mossa con un'offerta da 33mila euro, prontamente rifiutata da Ilaria e Daniela che hanno tritato l'assegno senza esitazioni. La partita è precipitata drammaticamente quando nel pacco successivo, il numero 16 della Campania, sono usciti i 300mila euro. Stefano De Martino non ha perso l'occasione per commentare: "Se io dovessi giocare, verrei sempre a prendermi il pacco della Campania", alludendo alla recente sfortuna della regione.

La situazione si è complicata ulteriormente con l'apertura di due pacchi blu da 100 e 10 euro. Il Dottore ha offerto 16.500 euro, ma le due sorelle hanno rifiutato con determinazione. Purtroppo nel pacco 17 c'erano 200mila euro, e la partita sembrava ormai compromessa. Almeno nel tiro successivo sono volati via gli 0 euro, seguiti dall'oggetto misterioso con i cardio-occhiali. L'offerta successiva del Dottore, 10mila euro, è stata nuovamente respinta.

Con quattro pacchi blu contro tre rossi e il misterioso pacco nero, la tensione è salita alle stelle. Incredibilmente, nei due tiri successivi sono usciti 30mila e 20mila euro. "Almeno un blu, me lo trovate?" ha chiesto retoricamente Stefano De Martino, mentre la partita continuava a sfuggire di mano. Nel terzo tiro è finalmente arrivato un blu da 20 euro, ma l'offerta di 10mila euro è stata ancora una volta rifiutata.

Il finale di Ilaria ad Affari Tuoi: l'intuizione vincente sul pacco nero

La situazione finale vedeva due pacchi blu, il pacco nero e un solo pacco rosso da 50mila euro. Purtroppo il tiro successivo ha spazzato via proprio i 50mila euro, lasciando in gioco solo pacchi incerti. A quel punto il Dottore ha proposto un'ultima offerta da 15mila euro, una sorta di consolazione per la concorrente. Come da regolamento, il Dottore sapeva solo dove si trovava il pacco nero, ma non il suo contenuto, rendendo la situazione ancora più imprevedibile.

Con coraggio, Ilaria e Daniela hanno rifiutato e hanno scelto il cambio con il pacco numero 12, che conteneva solo 1 euro. La finale si è quindi ridotta a uno scontro tra i 50 euro e il misterioso pacco nero. Il Dottore ha offerto un ultimo cambio, ma le sorelle hanno deciso di mantenere la loro posizione e andare avanti. Quando si è rivelato che Ilaria aveva davvero il pacco nero, Stefano De Martino ha iniziato le operazioni finali: "Ora non ci resta che scoprire quanto c'è nel pacco nero". Il momento della verità: per Ilaria c'erano 75mila euro, per Daniela 300mila euro. Le due sorelle si sono guardate negli occhi, poi Ilaria ha fatto la sua scommessa: 75mila euro.

Stefano ha aperto il pacco e dentro c'erano esattamente 75mila euro. Un'esplosione di gioia ha invaso lo studio. Dopo una partita difficilissima, costellata di pacchi rossi e rifiuti coraggiosi, la maestra calabrese è riuscita a portare a casa una cifra importante grazie al pacco nero. Una vittoria che premia il coraggio e la determinazione mostrati durante tutta la serata.