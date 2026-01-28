Affari tuoi, Daniela è incinta e accetta 75mila euro: “Servono soldi per la bambina”, ma nel pacco ne aveva 300mila

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La partita di Affari tuoi di mercoledì 28 gennaio. Ha giocato Daniela, concorrente della regione Liguria. Con lei il suo compagno Luca. La concorrente è incinta, quindi ha confidato che un po' di soldi le avrebbero fatto comodo per risistemare la casa, compare la cameretta per la bambina e un'auto più grande. Nel programma condotto da Stefano De Martino, ha pescato il pacco numero 14 che ha tenuto fino alla fine, nonostante il Dottore le abbia offerto più volte 30mila euro. In finale sono rimasti zero euro e 300mila euro. Il suo compagno ha commentato: "Non torno a casa con niente". Dunque, di comune accordo hanno accettato l'offerta di 75mila euro nonostante Daniela fosse certa: "I 300mila euro sono nel mio pacco". Aveva ragione. Alla cifra finta si sono aggiunti mille euro, grazie al pacco Gennarino, per un totale di 76mila euro.

La partita di Daniela ad Affari tuoi del 28 gennaio

Daniela è la concorrente della Liguria che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 28 gennaio. È originaria di Genova, ma vive ad Albisola in provincia di Savona. Fa la barista, ma è attualmente ferma perché è incinta: "Aspetto una bambina, ma non abbiamo ancora deciso il nome. Tra pochi giorni entro nel sesto mese". Con lei, Luca, il suo compagno: "Sono insegnante in una scuola dell'infanzia". Stanno insieme da tre anni e mezzo e hanno un'altra figlia che si chiama Selene. Giocano anche a bocce a livello professionale. Herbert Ballerina ci ha tenuto a fare sapere: "Anch'io sono appassionato di bocce, ho proprio il pallino".

Nel finale la vincita di 76mila euro, Daniela e Luca accettano l'offerta

La partita ha avuto inizio in salita. Daniela e Luca, infatti, hanno subito pescato 100mila euro, 200mila euro e 10mila euro. Piccola consolazione subito dopo. Hanno beccato il pacco di Gennarino e così hanno vinto mille euro. Il Dottore ha offerto 30mila euro. Hanno deciso di andare avanti perché "hanno un po' di idee per investire i soldi e ci sono ancora pacchi interessanti". Purtroppo, con i tiri successivi, sono usciti di scena i 50mila euro e i 20mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo 30mila euro. Luca ha commentato: "È una bella cifra. Io lavoro come insegnante ed è difficile vedere tanti soldi tutti insieme". Daniela ha aggiunto:

Abbiamo un'altra bambina in arrivo, ci piacerebbe fare dei lavoretti in casa, sistemare un po' la casa, comprare la cameretta alle bambine, magari una macchina più grande.

Ma ha preferito continuare a giocare. Subito dopo ha pescato i 30mila euro. Il Dottore, per la terza volta, ha offerto 30mila euro, ma la coppia ha rifiutato di nuovo. La partita è proseguita con l'uscita di scena dei 15mila euro. Il Dottore, imperterrito, ha offerto 30mila euro. Ma Daniela e Luca hanno continuato a rifiutare l'offerta. Con le chiamate successive sono riusciti a preservare i pacchi rossi rimasti. Il Dottore ha offerto il cambio, ma i concorrenti hanno deciso di tenere il pacco 14. Dopo alcuni tiri fortunati, il Dottore ha alzato l'offerta a 42mila euro. Sul tabellone ancora 75mila euro, 300mila euro, zero euro e il pacco ballerina. Luca ha ragionato con la sua compagna:

Sono soldi importanti, abbiamo due bambine, la responsabilità non ricade solo su di noi ma anche su di loro. Tu ti senti positiva? Allora io sono con te.

Quindi hanno tritato l'assegno. Purtroppo hanno beccato i 75mila euro e l'offerta del Dottore è calata a 35mila euro. Ma hanno avuto il coraggio di rifiutare. La coppia ha pescato il pacco ballerina. Quindi alle battute finali sono arrivati zero euro e 300mila euro. Il Dottore ha offerto 75mila euro. Luca è apparso in difficoltà: "Sono tantissimi. Io a casa con zero euro non ci voglio andare. Qualche anno fa avrei rischiato perché avevo molto di meno da perdere". Daniela ha replicato: "Io sono sicura di avere 300mila euro". Tuttavia, la pacchista ha deciso di accettare 75mila euro. Nel pacco 14 c'erano 300mila euro.