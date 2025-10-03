Affari Tuoi stasera in onda con una puntata speciale, si festeggia il compleanno di De Martino: chi sarà l’ospite

La puntata di Affari Tuoi di venerdì 3 ottobre sarà diversa da tutte le altre. Questa sera si festeggerà il compleanno di Stefano De Martino, che oggi compie 36 anni. A celebrare la ricorrenza ci penserà un ospite speciale, che sarà presente in studio per allietare la partita.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari Tuoi di venerdì 3 ottobre sarà diversa da tutte le altre. Questa sera si festeggerà il compleanno di Stefano De Martino, il conduttore napoletano che oggi compie 36 anni. A celebrare la ricorrenza ci penserà un ospite speciale, che sarà presente in studio per allietare la partita.

La puntata speciale di Affari Tuoi in onda il 3 ottobre

Serata speciale per Stefano De Martino, che oggi spegne le candeline in tv. Il conduttore di Affari Tuoi sarà infatti celebrato nel corso della puntata di stasera, venerdì 3 ottobre, in onda come sempre dal Teatro delle Vittorie. A ricordare la ricorrenza ci penserà Herbert Ballerina, ospite della trasmissione, pronto a strappare un sorriso al pubblico e al festeggiato con la sua ironia. Per l’ex ballerino di Amici, diventato ormai volto fisso di Rai 1, si tratta di un compleanno doppiamente significativo: oltre alla festa in studio, arrivano anche novità per il programma che conduce con successo da mesi.

Herbert Ballerina, ospite nella puntata speciale di Affari Tuoi del 3 ottobre

Da domani, il gioco dei pacchi verrà trasmesso anche il sabato

A partire da sabato 4 ottobre, infatti, Affari Tuoi non sarà più solo un appuntamento della settimana, ma entrerà ufficialmente nella routine quotidiana degli spettatori. Il gioco dei pacchi tornerà in onda anche il sabato sera, confermandosi un pilastro del preserale Rai: l’appuntamento con il pubblico sarà dunque fisso dal lunedì alla domenica alle 20.35. Un traguardo importante per De Martino, che negli ultimi anni ha saputo conquistare la fiducia della rete e del pubblico, portando nuova freschezza al format storico di Rai 1. E proprio oggi, in occasione del suo compleanno, lo show si prepara a celebrarlo davanti a milioni di telespettatori.

La puntata speciale di questa sera, per una mera coincidenza, arriva all'indomani di una delle partite più incredibili di questa stagione. Ieri sera, infatti, Francesca Atorino dalla Calabria è riuscita a portare a casa ben 300mila euro, aggiudicandosi per prima, in questa edizione, il montepremi massimo.