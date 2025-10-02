Ad Affari Tuoi Francesca si fida del suo istinto fino alla fine e vince 300mila euro: “Sentivo di averli”

Nella puntata del 2 ottobre di Affari Tuoi ha giocato Francesca Atorino dalla Calabria. Dopo un cambio pacco a inizio partita, la concorrente continua a fidarsi del suo istinto, convinta di avere 300mila euro. E così è stato: ha vinto la cifra massima.

Francesca Atorino è la concorrente della puntata del 2 ottobre di Affari Tuoi. Rappresenta la Calabria e ha giocato nel programma condotto da Stefano De Martino con il pacco numero 6. Vive a Praia a Mare (Cosenza), ha 37 anni ed è una infermiera di professione. È accompagnata dal compagno Pino, autista di autobus, padre delle sue due figlie Mabel e Suami, di 1 anno e 4 anni. Dopo un cambio pacco iniziale, la concorrente continua a fidarsi del suo istinto fino alla fine, convinta di avere i 300mila euro. E così è stato: ha portato a casa la cifra massima.

La partita di Francesca ad Affari Tuoi

La partita di Francesca ad Affari Tuoi inizia in maniera piuttosto sfortunata: dopo i primi tiri in cui elimina solo pacchi blu (100 euro, 200 e 20 euro), arriva il pacco nero, che questa sera contiene 200mila euro. Il Dottore offre alla concorrente un cambio pacco, che viene subito accettato: lascia il numero 6 e prende il 4. Nel suo di prima c'erano solamente 10 euro.

Dopo altri tiri fortunati, il Dottore torna con un'offerta da 30mila euro. Questa volta, però, Francesca decide di rifiutare. Nei tiri successivi purtroppo la concorrente si imbatte in una "tripletta rossa" ed elimina i 15mila, i 10mila e i 50mila.

Il finale della partita di Francesca ad Affari Tuoi: quanti soldi ha vinto

Dopo aver rifiutato un altro assegno da 30mila euro, la partita di Francesca si avvia verso il finale, ancora tutto da scrivere. Da una parte tre pacchi rossi, che comprendono la cifra massima di 300mila euro, mentre dell'altra quattro blu. La concorrente è convinta che il suo pacco sia rosso e contenga 100mila o 300mila euro. Il Dottore le rioffre prima 35mila euro e poi 30mila, ma entrambe vengono rifiutate.

"Vogliamo fare un altro tiro", spiega Francesca. E dopo aver "attinto alla fonte" della fortuna di Herbet Ballerina, elimina anche i 5 euro. Poi la scelta di aprire il pacco numero 5, che ha per lei un valore simbolico: "Voglio togliere un numero che mi ha fatto molto male nella vita, perché è il giorno in cui qualche anno fa è morto mio papà. Però era anche quello del mio provino". All'interno 500 euro. Francesca continua convinta di avere un pacco rosso e anche davanti all'assegno di 75mila euro sceglie di non cedere. Eliminato lo zero, il finale è tra 100mila e 300mila, soldi sicuri per la concorrente. Nel suo pacco ci sono 300mila euro.