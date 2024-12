video suggerito

Affari Tuoi, Roberta scoppia a piangere e Stefano De Martino l’abbraccia e la rassicura: “Sto morendo, sto tremando” Nella puntata di Affari tuoi trasmessa da Rai1 lunedì 9 dicembre ha giocato Roberta, concorrente del Piemonte, accompagnata dalla sorella Ilaria. Una partita sfortunata in cui la pacchista si è fatta travolgere dalla comprensibile tensione, crollando in lacrime. Stefano De Martino l’ha rassicurata. Roberta ha vinto 12.500 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa lunedì 9 dicembre ha giocato Roberta per la regione Piemonte. Nel programma condotto da Stefano De Martino, la concorrente si è fatta accompagnare dalla sorella Ilaria. La sorte le ha assegnato il pacco numero 1. La concorrente ha vinto 12.500 euro offerti dal dottore Pasquale Romano, dopo una partita decisamente sfortunata che l'ha vista crollare in lacrime tra le braccia del conduttore per la comprensibile tensione accumulata. Il suo pacco conteneva 30mila euro.

Chi è Roberta, la storia della concorrente del Piemonte e della sorella Ilaria

Roberta è la concorrente della regione Piemonte che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di lunedì 9 dicembre. È originaria di Orbassano (Torino). Il conduttore le ha chiesto: "Cosa fai nella vita?". Vedendo che esitava un istante a rispondere, si è preoccupato: "Che è successo? Non mi svenire! Ti ho vista un attimo…". La concorrente, tuttavia, è scoppiata a ridere rassicurandolo, poi ha spiegato: "Sono addetta ai servizi di pulizia". Ha due figlie, Rebecca (9 anni) e Chloe (6 anni). Roberta ha deciso di partecipare ad Affari tuoi con una delle sue sorelle, Ilaria, che ha raccontato: "Io sono disoccupata e in cerca di un impiego. Cosa mi piacerebbe fare? La babysitter, sono brava con i bambini". Sono quattro sorelle: Roberta, Ilaria, Angela e Chiara. Nel corso della partita, Roberta si è lasciata sopraffare dalla tensione ed è scoppiata a piangere: "Sto morendo, sto tremando". Stefano De Martino l'ha abbracciata e l'ha rassicurata. La concorrente ha accettato l'offerta del dottore di 12.500 euro: "La vita non ci ha mai regalato niente, ci siamo dovute sudare tutto".

Affari tuoi, Roberta ha vinto 12.500 euro nella puntata di lunedì 9 dicembre

Vediamo come è andata la partita di Roberta e della sorella Ilaria. I primi sei pacchi aperti contenevano 1 euro, 10mila euro, 100mila euro, 5 euro, 500 euro e 15mila euro. Il dottore ha offerto 36mila euro. Roberta ha rifiutato l'offerta e ha aperto altri tre pacchi che contenevano 300mila euro, 75mila euro e 200mila euro. Il dottore ha proposto un'offerta da 5mila euro o otto tiri. La pacchista ha rifiutato l'offerta e ha aperto i pacchi che contenevano 50mila euro, 50 euro, 20mila euro, 75 euro, 0 euro, 200 euro, 5mila euro e 100 euro. Il dottore, tramite le carte, ha proposto il cambio. Roberta ha deciso di tenere il pacco numero 1. E mentre attendeva che Stefano aprisse il pacco successivo, sussurrava: "Sto morendo, sto tremando". Il pacco conteneva 20 euro. De Martino l'ha abbracciata: "Stai tranquilla, siamo ancora in gioco". Sembrava essersi rasserenata, poi ha ripreso a piangere: "Scusa, è la tensione, sto morendo. Sono un salice piangente, perdonami". La partita è proseguita. Il dottore ha offerto 12.500 euro. A questo punto, Roberta ha deciso di accettare. Ha vinto, quindi, 12.500 euro. Nel suo pacco c'erano 30mila euro.