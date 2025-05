video suggerito

Affari Tuoi non va in onda stasera: quando torna il programma condotto da Stefano De Martino Questa sera, venerdì 2 maggio, Affari Tuoi non va in onda. Al suo posto Cinque Minuti di Bruno Vespa in versione più lunga e uno speciale de L'Eredità con Marco Liorni. Ecco quando torna su Rai1 lo show condotto da Stefano De Martino.

A cura di Elisabetta Murina

Affari Tuoi si prende una piccola pausa. Questa sera, venerdì 2 maggio, il game show condotto da Stefano De Martino non andrà regolarmente in onda su Rai1. Ecco cosa sarà trasmesso al suo posto e quando il programma tornerà a far compagnia ai telespettatori.

Perché Affari Tuoi non va in onda stasera: cosa ci sarà al suo posto

Questa sera Affari Tuoi non va in onda. Nella serata di venerdì 2 maggio lo show condotto da Stefano De Martino, ogni giorno su Rai1 dalle ore 20.40, non terrà regolarmente compagnia ai telespettatori. Al suo posto, stando alla programmazione, ci sarà una puntata più lunga di Cinque Minuti di Bruno Vespa, che poi alle 21.30 cederà la linea allo speciale L'Eredità- Tutti in viaggio con Maro Liorni. Stando ad alcune indiscrezioni, la Rai avrebbe deciso di rinviare l'appuntamento di Affari Tuoi per via dei recenti campi di palinsesto in seguito alla morte di Papa Francesco. Inizialmente, il 2 maggio Stefano De Martino sarebbe dovuto andare in onda in prima serata con uno speciale Affari Tuoi.

Quando torna in onda Affari Tuoi su Rai1

La pausa di Affari Tuoi durerà solo una serata. Stando ai palinsesti, infatti, il programma condotto da Stefano De Martino tornerà regolarmente in onda su Rai1 a partire da domani, sabato 3 maggio. L'appuntamento è sempre dalle ore 20.40, subito dopo lo spazio 5 minuti condotto da Bruno Vespa. Per domenica 4 maggio, invece, è previsto uno speciale di Affari Tuoi, che terrò compagnia agli spettatori per tutta la prima serata.