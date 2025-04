Affari tuoi, Noemi in lacrime cambia un salame con zero euro: “A casa nostra non ci sono neanche le porte”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

La puntata di Affari tuoi di lunedì 28 aprile. Ha giocato Noemi concorrente della Regione Basilicata, dopo venti puntate. Nel programma condotto da Stefano De Martino si è fatta accompagnare da Armando, il suo fidanzato. I due giovani speravano di vincere un gruzzoletto per potere arredare la loro casa. Il Dottore Pasquale Romano li ha anche aiutati permettendo loro di cambiare il pacco numero 3 che conteneva il salame pezzente. Purtroppo, la pacchista ha preso il pacco numero 13 che conteneva 0 euro. Il fidanzato Armando ha provato a consolarla: "Ti amo, non ti preoccupare amore, andremo avanti da soli come abbiamo sempre fatto. Siamo fortunati in amore".

Chi è Noemi, la storia della concorrente della Basilicata e del fidanzato Armando

Noemi è la concorrente della Basilicata che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda lunedì 28 aprile. È originaria di Carbone, in provincia di Potenza: "Sono un'addetta al controllo qualità, lavoro in un'impresa ortofrutticola che si occupa della lavorazione e del confezionamento di frutta. Io mi occupo di preparare le prove di tracciabilità, io controllo tutto". Si è fatta accompagnare dal fidanzato Armando. Stanno insieme da 6 anni, Noemi ha fatto sapere che sono cresciuti insieme: "Quando ci siamo conosciuti, stavo per compiere 20 anni". Convivono da 5 anni. Stefano De Martino ha detto che nella loro casa mancano ancora tante cose. Pronta la risposta della pacchista: "Ci sono i pavimenti". Poi ha aggiunto: "La camera da letto è pronta. Abbiamo la cucina, il tavolo ancora no. Non abbiamo le porte. È una casa vuota, ma piena d'amore".

Affari tuoi, la partita di Noemi: quanto ha vinto nella puntata del 28 aprile

Veniamo alla partita. I primi sei pacchi aperti da Noemi contenevano 20 euro, 20mila euro, 75mila euro, 200mila euro, 30mila euro e 500 euro. Il dottore ha offerto 22mila euro. Noemi ha commentato: "Mia madre mi ha sempre detto che alla prima offerta dovrei accettare e andarmene. Ma io sono una guerriera, quindi rifiuto e vado avanti". Nei pacchi aperti subito dopo c'erano 50 euro, 100 euro e 200 euro. Il dottore ha offerto il cambio, ma Noemi e Armando hanno rifiutato. Hanno aperto altri tre pacchi che contenevano Gennarino, 5mila euro e 1 euro. Il Dottore ha offerto 31mila euro, ma Noemi ha rifiutato l'offerta: "Sono una combattente e continuo a combattere". Ha aperto il pacco che conteneva 10 euro. Il Dottore ha offerto il cambio, ma la pacchista ha spiegato: "Ho paura di cambiare, anche se il numero 3 non significa niente per me. Rifiuto il cambio". I due tiri successivi hanno portato all'apertura dei pacchi da 15mila euro e 300mila euro. Il dottore è tornato a offrire 22mila euro. Visibilmente commossa, Noemi ha commentato:

Ho tanta paura, ma sono anche determinata. Tutto ciò che ho avuto fino a oggi è stato solo grazie a me e sono tanto orgogliosa di dirlo. Non mi abbatto facilmente, rifiuto l'offerta e vado avanti.

Armando è intervenuto dicendosi fortunato di avere una donna come Noemi al suo fianco, una donna che ha fatto tanti sacrifici. Nel pacco aperto subito dopo c'erano 50mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio. Noemi ha rinunciato al suo pacco per il pacco numero 13. Il pacco numero 3 conteneva il salame pezzente. Noemi è scoppiata a piangere. Il Dottore ha offerto 25mila euro. Noemi ha rifiutato, ma sfortunatamente subito dopo ha aperto il pacco che conteneva 100mila euro. I due hanno deciso di andare alla Regione Fortunata. Il pacco numero 13 conteneva solo 0 euro. Armando ha provato a consolare Noemi: "Ti amo, non ti preoccupare amore, andremo avanti da soli come abbiamo sempre fatto. Siamo fortunati in amore". La prima regione su cui hanno puntato per vincere 100mila euro è la Valle d'Aosta, ma era sbagliata. Poi hanno puntato sulla Puglia, la regione dove si sono conosciuti, per 50mila euro. Purtroppo la regione fortunata era la Sardegna. Sono tornati a casa a mani vuote.