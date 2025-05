video suggerito

Affari Tuoi, Marianita accetta il cambio ed evita la beffa: "Mi servivano i soldi per il matrimonio" Nella puntata di Affari Tuoi del 23 maggio, la partita di Marianita dalla Basilicata: gioca insieme al fidanzato Ciro con il pacco numero 9. Dopo aver rifiutato più volte 30mila euro dal Dottore, accetta il cambio e fa bene, perché aveva solo 500 euro. A casa torna con 30mila euro.

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata di Affari Tuoi del 23 maggio, la partita di Marianita da Potenza, in Basilicata. Nella vita fa la commessa in un negozio d'abbigliamento maschile e stasera gioca insieme a Ciro, il suo fidanzato, che fa il calciatore e l'allenatore: i due si sposeranno a luglio. Gioca con il pacco numero 9, la specialità di stasera sono i peperoni cruschi.

La partita di Marianita insieme al fidanzato Ciro

I primi sei tiri di Marianita cominciano bene dal pacco del Veneto, che contiene 10 euro e parte subito "Tutta l'Italia" di Gabry Ponte. Poi prosegue nello stesso modo e chiama Gennarino, seguito dai peperoni cruschi: "Che inizio", commenta Stefano De Martino. Nel 20 della Toscana ci sono però 300mila euro. Poco male i due tiri successivi di 200 euro e 30mila euro. Puntuale, arriva la telefonata del Dottore, che chiede alla pacchista e al fidanzato Ciro quando si sposino: "Agli inizi di luglio", rispondono loro, vaghi.

La prima offerta è di 30mila euro, ma loro rifiutano. Nel 5 della Puglia ci sono 100mila euro e nel pacco successivo 10mila. Ancora rosso: nell'11 della Calabria ci sono 15mila euro. Il Dottore ora offre il cambio, ma loro dicono ancora no. Il tiro successivo è quello della Lombardia, che contiene 50 euro. "Ricominciamo a ragionare", commenta il conduttore. Dopo va ancora bene perché Marianita chiama i 100 euro, ma dopo i 50mila. Ora la partita è in parità, con 4 pacchi blu e 4 rossi. Il Dottore richiama e la pacchista prova a convincerlo: "Ci dobbiamo sposare, la invitiamo". Lui offre 30mila euro ancora, loro altrettanto dicono no.

Nell'1 del Lazio ci sono 20 euro. Il Dottore propone il cambio: "Secondo me, per un tiro, ce lo tieniamo ancora", dice Marianita, prima di chiamare 20mila euro. Partita di nuovo equilibrata con i 200mila ancora presenti.

Il finale di partita di Marianita che

Per un tiro, il Dottore le offre di nuovo 30mila euro: "Ringraziamo e andiamo avanti", le parole della coppia. Nel pacco della Valle D'Aosta ci sono 0 euro e parte Anema e Core di Serena Brancale. Dopo aver scelto di tenere ancora il suo pacco 9, chiama 5 euro. Un tiro ora vale 37mila euro secondo il Dottore , ma loro continuano imperterriti. Brutta notizia: nell'8 del Piemonte ci sono 200mila euro. Per l'ultima mossa, le offre il cambio e loro accettano: scelgono il numero 6. Nel loro 9 c'erano 500 euro. L'ultima offerta è di 30mila euro, quella che ha segnato tutta la puntata: loro accettano e tornano a casa con quella cifra. Nel 6 ce n'erano solo 5mila.