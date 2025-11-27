Affari Tuoi, le Regioni per i casting: perché Campania, Puglia, Calabria e Sicilia sono sempre meno presenti

Programmi tv
I casting di Affari Tuoi sul sito giocherai.it sono spesso oggetto di forte interesse per gli aspiranti concorrenti delle 20 Regioni italiane, ma il Sud Italia non è spesso presente. In particolare, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia sembrano latitare. Proviamo a spiegare il perché.
Gli aspiranti concorrenti di Affari Tuoi sanno che per candidarsi per le loro Regioni c'è un solo modo: andare sul sito www.giocherai.it e nella sezione ‘giochi in studio' selezionare il famoso game show dei pacchi con Stefano De Martino. C'è una domanda ricorrente alla quale Fanpage.it tenta di dare una risposta e riguarda l'assenza ricorrente di Regioni del Sud Italia (in particolare, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) dal menù a tendina per la selezione delle candidature da inoltrare.

Fino al mese di ottobre, le Regioni aperte erano dieci e comprendevano gran parte delle zone del centro Nord, con un unico spazio al Sud occupato dalla Basilicata e come isola la Sardegna. Ad oggi, sono scalate a nove, con la Lombardia momentaneamente fuori dalla lista. Il motivo per il quale alcune di esse sono più presenti è legato alla necessità di incrementare le candidature che, invece, per Regioni come Campania, Puglia, Calabria e Sicilia sono in esubero e di conseguenza hanno fornito un maggior numero di concorrenti validi da smaltire nelle varie puntate.

Ribadiamo quali sono al momento quelle attive:

  • Sardegna
  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Friuli Venezia Giulia
  • Marche
  • Molise
  • Piemonte
  • Trentino Alto Adige
  • Valle d'Aosta

Non è detto che per i casting di Affari Tuoi 2026 non si possano riaprire le posizioni nel Meridione e si torni a dover coprire le posizioni per le Regioni più gettonate. La valutazione sarà sempre fatta in base al bacino a cui si attinge e al numero di candidature pervenute da ogni parte d'Italia. È importante ricordare che per candidarsi come concorrente di Affari Tuoi e tentare di occupare una delle postazioni con i pacchi numerati gestiti dal conduttore Stefano De Martino è obbligatorio caricare un breve video di presentazione, senza il quale la stessa candidatura non sarà ritenuta valida.

