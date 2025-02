Affari tuoi, la partita di Edoardo è la più sfortunata dell’intera stagione: “È finita, c’è da piangere”

video suggerito

Nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 19 febbraio ha giocato Edoardo, concorrente della Liguria, insieme alla compagna Diletta. Gli spettatori hanno assistito alla partita più sfortunata dell'intera stagione del programma di Stefano De Martino. E le offerte e i cambi del Dottore Pasquale Romano non c'entrano. Il pacchista ha fatto tutto da solo.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi in onda mercoledì 19 febbraio alle ore 20:40 su Rai1 ha giocato Edoardo per la regione Liguria con il pacco numero 9. Nel programma condotto da Stefano De Martino, il pacchista si è fatto accompagnare dalla sua compagna Diletta. Con lei ha valutato i cambi e le offerte proposte dal dottore Pasquale Romano. Purtroppo la partita è partita male ed è proseguita peggio. Il concorrente si è rivelato un vero e proprio cecchino per i pacchi rossi che ha fatto fuori in un battito di ciglia: "È un superpotere, non so che dire", ha commentato deluso. Stefano De Martino ha ammesso: "È la partita più sfortunata della stagione". Edoardo non ha vinto niente.

Chi è Edoardo, la storia del concorrente della Liguria e della compagna Diletta

Edoardo è il concorrente della Liguria che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda mercoledì 19 febbraio. È nato e cresciuto a Vezzano Ligure. Nella vita fa l'ingegnere nautico: "È leggermente diverso da ingegnere navale. L'ingegnere navale segue le imbarcazioni grandi, le navi. Il nautico, invece, è più specializzato negli yacht, nelle imbarcazioni da diporto". Si è fatto accompagnare dalla sua compagna Diletta, che di sé ha raccontato: "Sono impiegata in una società multiservizi". La coppia ha fatto sapere a Stefano De Martino che il modo in cui si sono conosciuti fa ridere. Il conduttore è apparso preoccupato: "Sono cose strane che non possiamo dire?". Ma Edoardo ha assicurato di no: "Ci siamo conosciuti alla festa di compleanno di amici. Ci siamo piaciuti, le ho chiesto di andare a fare un aperitivo. Ho scelto un bar, un posto riservato. Il bar era dentro un hotel". Diletta è rimasta spiazzata perché ha pensato l'avesse accompagnata in hotel: "Ho pensato ‘Ma cosa fa?'". Il Dottore è voluto intervenire e tramite Stefano De Martino ha fatto sapere di avere notato che Edoardo somigliava a qualcuno: "Poi ha avuto l'illuminazione, all'ex ministro Speranza".

Affari tuoi, la partita di Edoardo e quanto ha vinto nella puntata del 19 febbraio

Veniamo alla partita. I primi pacchi aperti da Edoardo contenevano 5mila euro e 300mila euro. Edoardo ha commentato: "Ho fatto dei danni". Ha passato la palla a Diletta che ha aperto il pacco che conteneva 100mila euro. Lapidario De Martino: "Alla faccia del supporto". Nei pacchi seguenti c'erano 200 euro, 20mila euro e la farinata. Il Dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. La partita, purtroppo, non ha preso una piega migliore. Le chiamate seguenti sono state altrettanto disastrose: 50mila euro, 75mila euro, 10mila euro. Il Dottore ha offerto 11mila euro. Edoardo e Diletta hanno rifiutato l'offerta. Nei pacchi aperti subito dopo c'erano 1 euro e 30mila euro. Quando Stefano De Martino ha chiesto al pacchista di cercare il pacco contenente 0 euro, lui ha pescato quello da 200mila euro. "È finita": ha commentato Diletta. Il dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Nei pacchi successivi c'erano 50 euro e poi 15mila euro. Era l'ultimo pacco rosso rimasto. Edoardo ha ammesso: "Si ride per non piangere". E ha ironizzato: "Ora spero di riuscire a trovare i blu, forse è il momento buono". Il pacco 9, quello del concorrente, conteneva 100 euro. Edoardo si è giocato tutto alla regione fortunata. Ha puntato sulla Toscana per 100mila euro, ma non era la regione giusta. Quindi ha puntato sulla Lombardia per tentare di vincere 50mila euro. Prima di apprendere il verdetto, Edoardo ha preso la parola:

Ringrazio tutti, questa esperienza capita una volta, è stata bellissima. Ho condiviso tantissimo con loro, ho ricordi bellissimi che porterò per sempre nel cuore. Vi auguro di non fare la mia partita, ma vi auguro tutto il bene del mondo. Anche il fatto di essere qui assieme è bellissimo. È un gioco, siamo stati poco razionali. È andata come è andata. Siamo arrivati alla Regione Fortunata che è l'incubo che ho sempre avuto. Speravamo di non arrivare fin qua.

La regione fortunata era la Valle d'Aosta. Purtroppo Edoardo è tornato a casa a mani vuote. Stefano De Martino ha provato a consolarli: "Sfortunati nel gioco, fortunati in amore".