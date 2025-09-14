Affari Tuoi, Ilaria si illude ma Stefano De Martino la gela: la sua partita è stravolta

Ad Affari Tuoi del 14 settembre gioca Ilaria Mollo, pacchista dal Piemonte che prova a giocarsi la sua chance di portare a casa i 300mila euro. Ecco come è andata la sua partita, equilibrata fino all'ultima chiamata, ricca di cambi e colpi di scena.

La partita di Ilaria in discesa

Nel primo pacco aperto ci sono 10mila euro. Per la seconda chiamata tocca invece al pacco nero, che dopo i 200mila euro della sera successiva, contiene solo 10 euro. La stessa cifra, per puro caso, si trova anche nel pacco successivo e la partita della concorrente si mette bene e la serie continua bene con la chiamata del pacco da 200 euro. E ancora, come quinto tiro, via i 20 euro. La prima serie si è chiusa con Gennarino. Una serie molto positiva che porta a una prima offerta del dottore, da 39mila euro. Ilaria dice chiaramente che il suo sogno è quello di aprire un chiringuito sulla spiaggia: "Per questo sogno la cifra non basta". Quindi rifiuta e va avanti.

Il primo cambio pacco per la concorrente

Si riparte dalla chiamata da 30mila euro, che non rovina i piani della concorrente, ma alla chiamata successiva i pachi grossi iniziano a sfilare via e Ilaria perde i 100mila euro. Alla terza chiamata se ne vanno anche i 20mila. Davanti alla possibilità di cambio proposta dal dottore, Ilaria non ci pensa due volte e lascia il suo 14 per il 9. La concorrente chiama subito il pacco che si è appena lasciata alle spalle e la sorte la assiste: dentro c'erano i 500 euro.

Si riparte con le chiamate e Ilaria prosegue con il trend positivo, perché nel pacco trova 100 euro. È solo un'illusione, al tiro successivo Ilaria sbatte contro i 300mila euro, che se ne vanno via. È il momento della telefonata del dottore, che sfrutta il passo falso per abbassare la sua offerta, che scene a 21mila euro. Anche questa gentilmente rifiutata. Alla chiamata successiva va via un altro pacco pesante, se ne vanno i 50mila euro. Proposta di cambio del dottore, rifiutata. Si prosegue in bilico tra la gloria e il baratro e la chiamata successiva quella del pacco da 1 euro. Ora l'equilibrio di Ilaria è totale. L'offerta del dottore risale a 26mila euro: rifiutata.

L'errore di Ilaria, un nuovo cambia e lascia andare via 75mila euro

Alla chiamata successiva si riparte con i 15mila euro. Il dotttore propone il cambio e Ilaria lo accetta, prendendo il pacco 7 e lasciando il 9, che apre immediatamente: dentro ci sono 75mila euro. Restano in giro i 200mila e tre pacchi blu. L'offerta torna a 21mila euro e la risposta è la stessa, rifiuta e va avanti. Alla chiamata successiva la concorrente si salva pescando i 50 euro. A tre pacchi dalla fine è una partita a metà, o tutto o niente. Alla chiamata successiva si spegne il sogno di Ilaria, perché nel pacco che chiama ci sono i 200mila euro. Una chiamata per lei inaspettata, visto che per qualche istante la reazione del conduttore dopo aver sbirciato il pacco le fa credere sia una chiamata positiva. A questo punto restano 0 euro e una brossa, quello che ha nel pacco dopo averlo scambiato con quello da 75mila euro. La sua ultima speranza è la regione fortunata. Una speranza che però non porta nulla di positivo. Dopo aver tentato con il Lazio e la Liguria, la regione fortunata della serata si rivela essere l'Umbria: Ilaria torna a casa a mani vuote.