Ilaria ad Affari Tuoi dopo un delicato intervento: si affida al giorno della sua rinascita e vince 60mila euro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ilaria Romano, rappresentante della Regione Puglia, ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi questa sera, giovedì 18 settembre 2025. Educatrice in un asilo nido, la pacchista ha 36 anni: dopo la presentazione, ha accolto in studio il fratello Fabio che ha giocato insieme a lei. Durante la partita ha raccontato di essersi sottoposta a un delicato intervento alla testa un anno fa, così ha deciso di giocare con il pacco 10, numero che rappresenta il giorno in cui si è svegliata dopo l'operazione. Ha deciso di accettare l'offerta del dottore da 60mila euro, ma il suo pacco speciale conteneva molto di più: "Mi ha comunque aiutato ad arrivare a questa cifra".

La partita di Ilaria ad Affari Tuoi

Ilaria ha iniziato la sua partita con la previsione del veggente, Giuseppe della Regione Lazio, che le ha consigliato "di giocare". Poi ha aperto i primi sei pacchi e ha potuto esultare: ha eliminato Gennarino, zero euro, il pacco speciale, 50 euro, 100 euro e 20mila euro. Il dottore, allora, le ha fatto la prima offerta dal valore di 37mila euro, ma la pacchista ha scelto di giocare e tritare l'assegno. Subito dopo ha aperto il pacco da 75mila euro, poi quello da 10mila euro e da 15mila euro.

Il dottore le ha offerto il cambio e Ilaria ha deciso di rifiutare: "Il 6 è uno dei miei numeri, è il giorno del mio compleanno e anche il giorno in cui è nata mia nipote Sofia. C'è un legame con il 6, lei è arrivata in un momento particolare perché un anno fa ho avuto un intervento delicato in testa. E potevo risvegliarmi in tutti i modi possibili, però sono qua, così come mi vedi. La mia vita è cambiata l'anno scorso, e anche il mio modo di vedere la vita è cambiato. Al momento rifiuto". Dopo ha eliminato dal tabellone 100 euro, poi 100mila euro e infine 20 euro. Il dottore, allora, le ha offerto di nuovo 37mila euro. "Bellissima cifra, ho dei progetti. Uno su tutti è quello di comprare casa, abito ancora con i miei genitori. Vorrei andare via, lasciarli tranquilli. 37mila potrebbero essere un buon inizio, ma direi di continuare" ha dichiarato prima di tritare l'assegno.

Leggi anche Chi è Ilaria Romano, la pacchista della Regione Puglia ad Affari Tuoi

Dopo aver eliminato dal tabellone 50mila euro, il dottore le ha offerto il cambio. La pacchista, ci ha pensato sù, perché "uno dei miei numeri è il 10. E' il numero svolta, come se fossi rinata per la seconda volta": ha così deciso di cambiare il pacco con il numero 10. Ha aperto il pacco contenente 500 euro, e il dottore le ha offerto 42mila euro. Ilaria ha però tritato l'assegno, poi ha aperto il suo ex pacco, il numero sei: conteneva il pacco nero dal valore di 10mila euro. Il dottore, allora, le ha offerto il cambio: rifiutato. Poi ha eliminato dal tabellone 300mila euro e il dottore le ha offerto un assegno da 22mila euro. "Siamo scesi un bel po', ma io mi sento di continuare", le parole prima di tritare l'assegno.

Il finale di Ilaria che torna a casa con 60mila euro

Ilaria ha aperto un nuovo pacco contenente 10euro, e il dottore le ha offerto un tiro o il cambio. Dopo averci pensato a lungo, ha deciso di rifiutarlo. Ha eliminato dal tabellone 30mila euro, ed è rimasta in gioco, sul finale, con 1 euro e 200mila euro.

"Il 20 è il numero che ha indicato mia nipote su un foglio. Il 10 è il giorno in cui mi sono risvegliata dall'intervento. Ecco perché parlo di rinascita. Io ci credo in questo 10" ha raccontato Ilaria prima di ricevere l'offerta dal Dottore dal valore di 60mila euro. "Sono tanti soldi, non li ho mai visti. So l'importanza dei soldi, 60mila euro è una grande cifra che può aiutarmi nel mio progetto di vita" – ha commentato Ilaria – "Il progetto è grande, essere ambiziosi va bene. Anche decidere di fermarsi è un segno di coraggio, il 10 mi ha aiutato ad arrivare a questa cifra. Ringrazio il Dottore e accetto". Nel suo pacco c'erano 200mila euro.