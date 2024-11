video suggerito

Affari Tuoi, Giordana implora Stefano De Martino di ballare ma lui rifiuta: "Sono fuori servizio" Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 25 novembre giocano Giordana e Fabio. La coppia accetta l'offerta del Dottore da 20mila euro ma nel pacco avevano 75mila euro.

Nella puntata di lunedì 25 novembre di Affari Tuoi gioca Fabio per la regione Lazio con il pacco numero 5. Il concorrente, nel corso delle puntate, è stato soprannominato da Stefano De Martino ‘Metro A' per via del suo lavoro come macchinista della metropolitana. Ad accompagnarlo c'è sua moglie Giordana, che condivide con il coniuge lo stesso mestiere. I due accettano 20mila euro ma nel loro pacco c'erano 75mila euro.

La partita di Fabio e Giordana

Dopo aver salutato 15mila euro, vanno via anche i 200mila. La partita, dopo l'apertura di una serie di pacchi blu, non va per il meglio con la perdita di 300mila euro. Giordana e Fabio non accettano l'offerta da 20mila euro del Dottore. Stefano De Martino scherza con la concorrente: "La prima mossa sbagliata è stata sposare Fabio. Da lì in poi tutto sottoterra, d'altronde lavorate lì". Una volta aperto il pacco contenente il numero 5, seguito dalla solita corsetta del conduttore sulle note della marcia dei bersaglieri, Fabio commenta: "Stefano ti ho fatto correre, mo ti devo fare ballare". Poco dopo, però, il concorrente vede sfumare 10mila e 100mila euro. Anche Giordana si lamenta per la piega presa dalla partita: "Vorrei che Stefano ballasse, vengo qua e non balla".

Il finale di Fabio e Giordana

Quando la partita si avvia alla conclusione, Stefano De Martino racconta un aneddoto sulla coppia: "In famiglia di Fabio sono 21 cugini. Nel corso di una vigilia di Natale si sono riuniti tutti e lui ha fatto uno strip-tease per chiedere a Giordana di sposarlo". Il concorrente aggiunge: "Avevo una serie di magliette con alcune frasi, sulle ultime due c'era scritto ‘ti amo' e ‘mi vuoi sposare'?". Quando il Dottore offre ancora una volta i 2omila euro i due accettano. Giordana, però, insiste con la richiesta per il conduttore: "Un balletto me lo fai? E chi ti vede più?" Stefano De Martino è irremovibile: "Mi dispiace, se non esce lo zero sono fuori servizio". Dire di sì all'offerta del Dottore è stato un errore, nel loro pacco avevano 75mila euro.