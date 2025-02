video suggerito

Affari Tuoi, Gianbruno inizia una partita fortunata poi perde tutto e si rassegna: “Domani si lavora” Nella puntata di Affari Tuoi in onda lunedì 10 febbraio ha giocato Gianbruno insieme al padre Renato. Dopo un inizio particolarmente positivo, i due finiscono alla Regione Fortunata. La partita, però, non finisce come sperano. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonisti della puntata di Affari Tuoi in onda lunedì 10 febbraio sono Gianbruno – dalla Regione Abruzzo (anche se metà della famiglia è venezuelana) – e il padre Renato. I due, che giocano con il pacco numero 7, si occupano di piscine. Dopo un inizio promettente, la partita prende una svolta negativa e i concorrenti finiscono alla Regione Fortunata. Anche qui, però, non riescono a vincere.

La partita di Gianbruno e Renato

La partita di Gianbruno inizia con due pacchi blu: prima 500 poi 200 euro. "Siamo partiti bene" si complimenta Stefano De Martino. Anche il tiro successivo è fortunato, via 100 euro. Poco dopo, però, la batosta: eliminati 200mila, 100mila e 50mila euro. Quando Dottore offre il cambio, il conduttore osserva: "Inizio atipico". Giambruno sceglie di conservare il 7 e poco dopo elimina dal tabellone 1 e 75 euro. L'apertura del pacco contenente lo 0 euro viene festeggiato con il consueto balletto sulle note di Sesso&Samba e alla performance si unisce anche il protagonista della serata. "Qua stanno i 300, il Dottore me li voleva levare secondo me" commenta Gianbruno prima di rifiutare l'offerta da 28mila euro. I giocatori optano per il pacco numero 18, che contiene solo 50 euro: "È il numero sia di mio nonno paterno, che di mia nonna materna".

Con il tiro seguente vanno via 5mila, poi, però, un duro colpo: eliminati i 300mila euro. "Ho finito la partita?" scherza Gianbruno. "Dalle stelle alle stalle in un attimo" aggiunge Stefano De Martino. Il Dottore offre il secondo cambio ma, ancora una volta, il concorrente rifiuta e opta per i cinque tiri (con il primo vanno via 75mila euro). "Che gioco crudele, voglio piangere" si lamenta Gianbruno.

Il finale di Gianbruno e Renato

Nelle battute finali, Gianbruno recupera un po' di buon umore con due pacchi blu: via 10 e 5 euro. In gioco rimangono 1kg di confetti, 10mila e 30mila euro. L'ultima offerta del Dottore è di 7mila euro, ma viene rifiutata. "Non mi sono ancora sposato, potrebbe essere un buon segno. Non trovo i soldi, ma trovo l'amore" scherza il concorrente ipotizzando di aver pescato 1kg di confetti. Via dal tabellone anche 30mila euro. Il giocatore – che sceglie di andare alla Regione Fortunata – scopre che nel pacco numero 7 che aveva pescato c'erano solo 10mila euro. Padre e figlio non riescono a vincere 100mila euro perché la loro prima opzione, il Lazio, non è corretta. La seconda scelta è l'Emilia Romagna, ma anche questa ipotesi si rivela errata. Padre e figlio tornano a casa a mani vuote. "Domani si lavora" è l'ultima battuta di Gianbruno.