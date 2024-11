video suggerito

Affari Tuoi diventa Ballando con le stelle, Stefano e Massimo ballano e il pacchista li giudica: “Per me 7 e mezzo” Protagonista della puntata di venerdì 8 novembre di Affari Tuoi è Melissa, dal Veneto, che porta avanti una partita particolarmente interessante. Durante la quale non mancano momenti di ilarità con Stefano De Martino, come quello del ballo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Protagonista della puntata di venerdì 8 novembre di Affari Tuoi è Melissa, 27 anni, originaria di un paesino nella provincia di Padova. Lavora come impiegata, ma intanto prosegue gli studi e a breve si laurea in relazioni internazionali. Ad accompagnarla, dopo 23 puntate, c'è il papà Andrea. La partita sembra iniziare con il piede giusto, sei tiri che non hanno ridotto più di tanto la fila dei pacchi rossi e che, quindi, lascia ben sperare in una vittoria, con un podio inizialmente lasciato intatto.

Il balletto di Stefano De Martino durante la partita di Melissa

"Mio papà prima di venire qua, faceva le prove per tritare gli assegni, mi chiedeva se stava bene vestito in un certo modo" dice Melissa che rifiuta la prima offerta del dottore di 45mila euro. Volati via i centomila, la partita continua abbastanza spedita, con una sfilza di pacchi blu. Il dottore è pronto a proporre un pacco, ma Melissa non sembra intenzionata: "Non c'è nessun numero che abbia un significato preciso" e il papà: "Ci sono solo due numeri, uno bello e uno cattivo, ma non sappiamo quale possa essere il loro significato" e così decidono di rifiutare.

Non mancano momenti esilaranti, il cui protagonista è come sempre Stefano De Martino. All'ennesimo pacco rosso scansato, il conduttore insieme ad un altro concorrente, Massimo, si cimenta in un balletto come già successo in altre puntate, ma ormai la loro performance ha anche un giudice. Da quando è arrivato il pacchista della Lombardia, che è istruttore di danze caraibiche, è pronto a commentare le loro esibizioni:

Guarda Stefano, non siete andati male, ma si vede che non avete provato. Però rispetto all'altra volta, siete scesi un po', il mio voto è 7 e mezzo.

Intanto la partita di Melissa continua e la concorrente continua a tritare gli assegni con le offerte del dottore. È costretta, però, a dover salutare alcuni pacchi piuttosto importanti, come quello da 300mila e un altro da 50mila. La 27enne è piuttosto in difficoltà, non sa come potrebbe andare la sua partita e nel frattempo anche i 200mila sono andati via. Eppure, la partita si avvia alla fine con due pacchi rossi, uno con 10mila e l'altro con 75mila euro, ma arriva l'offerta del dottore con 42.500 euro. Melissa, quindi, chiede di dire due parole:

Sono fiera di aver portato il pacco che ho pescato fino all'ultimo e di non aver accettato il cambio. Mi sento come se qui dentro ci fossero 75mila. Però voglio dire due cose, è stata per me un'esperienza bellissima. Ho conosciuto delle persone stupende, davvero, non le dimenticherò mai. Ma non riesco a dire di no, sono davvero troppi soldi, quindi accetto.

Nel pacco numero uno, pescato da Melissa, c'erano 75mila euro: "Ma il rischio era alto e hai fatto bene ad accettare" la consola Stefano De Martino.