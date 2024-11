Affari Tuoi, Nicole vince 30mila euro con la mossa di De Martino: “Un finale da Cenerentola”

video suggerito

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai 1 domenica 10 novembre 2024, a sfidare il Dottore è Nicole, concorrente della regione Friuli Venezia Giulia (arriva da Gorizia), che gioca con il pacco numero 16 affiancata in studio dalla madre Tatiana. Una puntata che ha regalato un momento di complicità tra il conduttore e la concorrente, con un finale felice che ha generato un fiume di commenti sui social-

Affari Tuoi, puntata 10 novembre 2024

La partita si è aperta subito con il primo tiro di Nicole non è particolarmente fortunato, visot che la concorrente pesca sia i 200mila che i 50mila euro. Subito dopo eliminano i 10mila, 15mila e 75mila euro. Un inizio horror: "Le puntate che iniziano male non sempre finiscono allo stesso modo, possono terminare anche malissimo!", dice il dottore con De Martino gli chiude il telefono in faccia: "Ho messo giù perché questa è cattiveria gratuita". Poi il Dottore richiama e offre 20mila euro, assegno subito rifiutato dalla concorrente, che però nel pacco successivo trova i 100mila euro. A quel punto De Martino chiede la giacca blu a una donna tra il pubblico in studio e la mette alla concorrente, vestita completamente di rosso. Col tiro successivo se ne va un pacco blu e il conduttore esulta: "La giaccia funziona!".

La coppia madre-figlia elimina altri due blu e De Martino. Il dottore propone il cambio e la concorrente accetta, scoprendo che il pacco che aveva scelto inizialmente conteneva 200 euro. Dopo una serie di cifre basse trovate, De Martino afferma: "Se va bene la partita, compriamo questa giacca! Dai che recuperiamo la partita, forza! Abbiamo fatto una manovra importante togliendo tre blu". Il Dottore mostra disappunto: "Io le strappo questa giacca", e il conduttore ribatte: "Io le volevo trovare anche un pantalone blu, ma non vorrei lasciare nessuno in mutande!" Il Dottore propone prima un cambio e poi 20mila euro, rifiutati entrambi.

Dopo una serie di chiamate fortunate Pasquale Romano torna all’attacco offrendo però ben 40mila euro: "Adesso è difficile… Ho sempre dovuto lottare nella vita, non mi è mai stato regalato nulla, sono così da sempre. Questi soldi hanno un peso, ma ho sempre creduto in me stessa e voglio crederci anche oggi. Rifiuto!", risponde Nicole. Sfortunatamente la chiamata successiva è quella da 300mila euro. Ora sul tabellone restano i 30mila, lo 0 e 1 euro e la nuova offerta è di 10mila euro, ma Nicole sceglie di andare fino in fondo. Il Dottore offre il cambio e Nicole, in lacrime, decide di accettare il cambio e lascia il suo pacco per il numero 6.

La vittoria finale di Nicole

Ora sono in gioco 1 euro e i 30mila euro e il conduttore dice alla giovane: "Adesso non ci resta che scoprire cosa c’è nel pacco. Se vinci ti devi togliere i tacchi! Se se ne va con un euro… io salgo sopra, le faccio levare i tacchi e poi glieli tiro in faccia, Dottore". De Martino chiede a Nicole di "spacchettare anche le scarpe", la prende in bracco per farla sedere sul tavolo e le toglie le scarpe. "Un finale da Cenerentola. Vediamo se nel pacco c’è una zucca o una carrozza". Tatiana e la figlia trovano nel proprio pacco i 30mila euro. Esultanza di De Martino, che la prende in braccio e incita il pubblico al coro per lei.