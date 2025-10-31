Affari Tuoi di venerdì 31 ottobre, Claudia cambia tre volte e si salva dal baratro del pacco nero

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ad Affari Tuoi del 31 ottobre è la partita di Claudia, che gioca per il Lazio. Al momento della scelta, la concorrente prende il pacco 16. La gara comincia col piede giusto, nel primo pacco della sestina aperto ci sono 200 euro. In quello successivo si passa ai pacchi rossi e il primo che se ne va è quello da 75mila euro, nel terzo i 10mila. Il quarto pacco continua a sorridere alla concorrente, Claudia ci trova i 10 euro e la sua partita resta in equilibrio. La serie si chiude con i 20 euro e i 50 euro. Una partita che inizia col piede giusto e l'offerta rispacchia questa condizione, perché il dottore propone a Claudia 32mila euro. Lei, naturalmente, ringrazia e va avanti.

Inizia la seconda tranche di chiamate e il trend resta positivo, perché si inizia dalla chiamata da 500 euro. Inevitabilmente, qualcosa bisogna lasciare per strada e il primo ostacolo vero arriva con la seconda chiamata, che fa perdere a Claudia i 200mila euro. L'ultima chiamata della serie porta via i 30mila euro. Prima della chiamata del dottore restano cinque blu, cinque rossi e il pacco nero. La proposta è quella del cambio, che viene accettato: prende il pacco 5 e lascia il pacco 16, che per il momento decide di non aprire.

La chiamata successiva è letale, perché se ne vanno i 300mila euro, una vera batosta per la partita di Claudia. Il malumore è bilanciato dalla chiamata successiva, con il pacco da 1 euro che se ne va. L'ultima chiamata della serie fa fuori i 50mila euro. Tocca al dottore che propone di nuovo il cambio. Che accetta nuovamente, nonostante non abbia aperto il pacco cambiato precedentemente. Lascia il 5 e prende il 3, ora ha due pacchi "lasciati" da aprire.

I tre cambi cambiati da Claudia

Arriva il momento di aprire il pacco pescato inizialmente, il 16. Dentro c'è Gennarino, per Claudia un sospiro di sollievo. Si torna alle offerte del dottore, dai 32mila euro iniziali si passa ai 15mila. Il desiderio di Claudia, oltre a ristrutturare casa, è quello di comprare una macchina ai genitori e quindi si concede ancora un giro di giostra e rifiuta. È il momento di aprire l'altro pacco lasciato per strada, il numero 5: dentro ci sono proprio 15mila euro e quindi Claudia può consolarsi ancora. Arriva un nuova proposta di cambio, ma stavolta lei rifiuta. Purtroppo per lei alla chiamata successiva ci sono i 100mila euro. La partita si complica, le restano due pacchi blu e poi 20mila euro e il pacco nero. Il dottore propone nuovamente il cambio e lei accetta, cedendo il 3 per il 15. Un pacco 3 che va a verificare subito, per scoprire di avere evitato un altro baratro, perché dentro c'erano 0 euro.

Il finale col giallo del pacco nero

Ma il destino della partita conduce verso una sofferenza inevitabile e al pacco successivo Claudia perde anche i 20mila euro. L'ultima speranza che le resta è quella del pacco nero, sperando che dentro ci sia una cifra soddisfacente. A sorpresa, arriva un'offerta del dottore da 20mila euro che mette in crisi la concorrente perché le propone 20mila euro. Dopo lunga meditazione, Claudia accetta l'offerta. Si va all'apertura dei pacchi a giochi fatti, Claudia scopre che nemmeno al terzo cambio aveva trovato soldi, perché nel suo pacco c'erano 0 euro. Nell'altro, il pacco nero, solo 20. Tante curve a gomito, ma la concorrente può tornare a casa col sorriso.