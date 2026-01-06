Affari Tuoi, Alessandro perde i 300mila euro a un passo dal finale ma si salva dal pacco nero con dentro una beffa

La partita dell'epifania di Affari Tuoi ha come protagonista Alessandro, il concorrente dalla Sardegna, che tenta la ricerca dei 300mila euro in questa serata speciale, condotta come sempre da Stefano De Martino. Una partita lunga, condita dalla presenza degli ospiti in studio di questa puntata.

La partita di Alessandro comincia con il piede giusto. Nel primo pacco chiamato dal concorrente ci sono 10 euro. Il secondo pacco porta via i 50mila euro. Arriva la prima offerta del dottore da 37 mila euro, che Francesco rifiuta gentilmente. Poi la chiamata successiva e se ne vanno i 30mila euro. Con il pacco successivo se ne vanno invece i bersaglieri. Alla chiamata successiva se ne vanno i 20 euro e arriva una nuova offerta del dottore da 42mila euro. Offerta rifiutata e nuova chiamata, con i 15mila che se ne vanno. Poi tocca ai 75mila euro e la partita si complica. La tripletta si chiude, per fortuna, con la chiamata del pacco che contiene Gennarino. Ennesima offerta del dottore da 45mila euro, ma anche qui Alessandro non demorde e punta ai 300mila. La chiamata successiva fa fuori anche il pacco da 0 euro.

La nuova offerta è da 54mila euro. Anche questa puntualmente rifiutata. Dopo altri due pacchi, il concorrente rimane con quattro pacchi blu, tre rossi e il pacco nero. La nuova offerta del dottore è 58mila euro, ma Alessandro, a dispetto del parere contrario della moglie, si dice ancora contrario e prosegue. Arrivato alla fase finale della partita, Alessandro commette il primo passo falso della serata, chiamando il pacco da 200mila euro. La situazione si riequilibra immediatamente con la chiamata del pacco da 50 euro e a questo punto la situazione è più che favorevole, con due pacchi blu, due rossi e il pacco nero.

A un passo dalla fine se ne vanno anche i 100mila euro e la situazione resta quindi in bilico tra il paradiso e l'incubo. Arriva l'offerta da 37mila euro del dottore e la moglie di Alessandro, Flaminia, lo spinge a fermarsi. Lui, però, non ci pensa nemmeno. Dopo due proposte di cambio e svariate offerte, Alessandro prosegue dritto per la sua strada e pesca il pacco da 100 euro. A questo punto c'è ancora il pacco da 1 euro, quello da 300mila e il pacco nero. Arriva ancora una proposta di cambio, ma nulla. Alessandro prova con il pacco successivo ma la notizia è atroce, perché a un passo dalla fine se ne vanno i 300mila euro. La sola speranza che gli resta è quella del pacco nero. L'offerta che arriva dal dottore è da 22mila euro. A questo punto Alessandro non ha da rifletterci troppo e, davanti al rischio di tornare a casa a mani vuote, accetta i 22mila euro. Una scelta saggia, perché nel pacco nero c'erano solo 200 euro.