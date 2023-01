Ad Amici Gianmarco protesta con Raimondo Todaro: “Accanimento contro di me” Nel corso della puntata del 29 gennaio, Gianmarco risponde a Raimondo Todaro dopo una nuova lettere di critiche ricevuta da lui: “Mi sono rotto il ca**o di subire queste parole”.

Ennesimo confronto ad Amici tra Gianmarco e Raimondo Todaro. Nel corso della puntata andata in onda domenica 29 gennaio, Maria De Filippi ha letto la lettera inviata da Todaro all'allievo, con il quale c'erano stati già motivi di disaccordo in passato, soprattutto per il suo legame stretto con Alessandra Celentano. "Rispetto agli altri ragazzi che hanno insegnato a settembre hai fatto molto molto meno", recita la lettera rivolta a Gianmarco: "Non ti abbiamo mai visto con le gambe scoperte e siccome per la tua maestra è sempre stato un tema importante, è ora che tu ti esibisca in culotte. Inoltre la tua insegnante ha inserito una persona molto dotata e del tuo stesso stile, quindi forse ha capito quanto sostengo da settembre".

Con queste ragioni Todaro ha quindi chiamato Gianmarco a eseguire una coreografia di classico, che non è il suo stile di riferimento e in cui sembra aver fatto pochi progressi sin dall'inizio del talent. "Il problema è che lui mi rende nervoso – spiega Gianmarco nel filmato che va in onda – mi intoppo e non riesco a essere ludico. Quello che mi chiedo (lo dice scherzando, ndr) è che farebbe al serale senza di me?". Poi si fa più serio e confida ai compagni: "Mi sono rotto il ca**o di subire queste parole, che non sono intelligenti. Ma siccome lui è un professore e quello che dice il professore è legge, io devo essere bravo a far capire che non è così".

Tornati in studio Gianmarco si spiega direttamente con Todaro, che si mostra comprensivo verso il suo risentimento: "Le parole offensive sono riferite anche alla mia reazione dopo aver ricevuto la busta, che è diventata per me una sorta di trauma. Ogni volta devo sperare sempre non sia l'ennesima busta che mi mette in difficoltà, che non mi metta a rischio. Mi spiace ricevere buste che abbiano sempre un fine negativo".

Todaro difende la sua scelta di proporre questa coreografia a Gianmarco, che in effetti nell'eseguirla appare decisamente in difficoltà, come lui sottolinea e come rimarca scherzosamente anche la stessa Maria De Filippi. "Forse se la tua maestra avesse iniziato a lavorare con te da settembre, le cose starebbero diversamente", dice l'insegnante.

Interviene anche Alessandra Celentano, che pare in realtà la vera destinataria della strategia di Todaro e difende il suo allievo: "Non ho dato compiti a Gianmarco perché il lavoro che faccio coi miei allievi è un continuo compito. Penso che lui stia lavorando molto e mi piace tantissimo, mi gestisco il lavoro con i miei ragazzi. […] Trovo molto brutto strumentalizzare il ragazzo per avere ragione e per venire contro di me. Io so esattamente cosa possa e non possa fare lui, non ho bisogno di dare compiti ai miei allievi". Quindi Gianmarco aggiunge, rivolgendosi a Todaro: "Da parte sua ho sempre visto un accanimento contro la maestra dicendo fosse sbagliato il tipo di lavoro che lei faceva con me. Le sue buste sono sempre state poco costruttive".