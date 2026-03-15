Ad Affari Tuoi Valentina e la gemella Elisa sognano una vacanza, ma rimangono deluse: “Pensavo di avere 300mila”

Valentina dalle Marche è stata protagonista della puntata del 15 marzo di Affari Tuoi, dove ha giocato insieme alla gemella Elisa. La concorrente ha cambiato due volte il pacco durante la partita e, dopo aver visto sfumare il sogno dei 300mila euro, riesce a non tornare a casa a mani vuote.

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Valentina dalle Marche è la concorrente della puntata di Affari Tuoi del 15 marzo. Viene da Porto Recanati (Macerata) ed è titolare di un centro estetico. Ha 33 anni, è single e nel programma condotto da Stefano De Martino gioca con il pacco numero 17. Ad accompagnarla la sorella gemella Elisa. Dietro la loro partecipazione il desiderio di vincere molti soldi per poter fare una bella vacanza insieme alla comitiva di amici.

La partita di Valentina ad Affari Tuoi

Valentina inizia la partita chiamando il pacco numero 4 della Liguria, che contiene l'invenzione di Herbert Ballerina, la ‘fretta di torta'. La fortuna però non la assiste nei tiri successivi ed elimina ben quattro pacchi rossi consecutivi (50mila, 75mila, 15mila e 100mila). Solo l'ultimo è un pacco blu dal valore di 10 euro. Il Dottore chiama per la prima volta e propone un cambio, che Valentina accetta subito: lascia il suo 17 per il numero 12 dell'Umbria.

Dopo un primo tiro fortunato, Valentina elimina i 200mila euro. Stefano De Martino invoca allora il ‘mantra' per aiutarla, che sembra funzionare.Il Dottore propone un'offerta dal valore di 19mila euro, che le gemelle però tritano senza neanche pensarci. Eliminato anche il pacco contenente lo zero e chiamati Gennarino e Ballerina, la partita sembra prendere la giusta direzione.

Il finale della partita di Valentina ed Elisa: quanti soldi hanno vinto

Dopo aver rifiutato un cambio pacco e un'offerta da 25mila euro, Valentina e la gemella Elisa decidono di continuare fino in fondo la partita. Via anche i 20mila euro, il finale si avvicina: da una parte due pacchi blu, dall'altra tre rossi (compresi i 300mila) e quello nero. Il Dottore propone l'offerta più alta della serata, dal valore di 29 mila euro, ma la concorrente vuole continuare e non si fa fermare da nulla. Le gemelle aprono il pacco numero 17, quello che Valentina aveva pescato inizialmente: era il pacco nero e valeva 10mila euro.

39mila euro è l'ultima offerta del Dottore. "Sono le pecora nera della famiglia, tanti sono tanti, è la scelta più difficile che abbia mai fatto finora. Io mi sento di andare avanti però, rifiuto e vado avanti", dice la concorrente. La sua decisione è quella di continuare, convinta di avere i 300mila euro. La scelta si rivela però sbagliata: i 300mila euro erano nel pacco numero 3. All'ultimo momento accetta un altro cambio pacco: lascia il 12 e prende il 15. Nel suo ci sono 10mila euro. "Almeno non torni a casa a mani vuote", commenta De Martino.