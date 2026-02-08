Programmi tv
Affari tuoi 2026

Ad Affari Tuoi Rossella non corre il rischio e accetta l’offerta del Dottore: perde così i 200mila euro

Ad Affari Tuoi Rossella dalla Campania gioca solo dopo quattro puntate e affronta una partita densa. Sul finale accetta l’offerta del Dottore.
A cura di Ilaria Costabile
Affari tuoi 2026

Protagonista della puntata di domenica 8 febbraio è Rossella, dalla Campania, Assistente Capo della Polizia di Stato, ad accompagnarla c'è sua sorella Mary, psicoterapeuta. Il pacco pescato è il numero 17. Il valore di Gennarino di questa sera è di mille euro. Una partita particolare perché la concorrente è in trasmissione da sole quattro puntate. Vediamo, quindi, cosa le riserverà il Dottore.

La partita di Rossella dalla Campania

Si inizia con i consueti sei tiri. Il primo tiro è per l'Emilia Romagna e nel pacco ci sono 200 euro, il secondo tiro è per la Calabria in cui ci sono 20 euro, il terzo tiro porta Rossella in Molise e ci trova 15mila euro, il quarto tiro è per la Val d'Aosta e nel pacco c'erano 20mila euro, con il quinto tiro in Veneto trova zero euro, ultimo tiro della doppia tripletta è diretto in Puglia e porta via 75mila euro. Il podio al momento è salvo.

La chiamata del Dottore arriva puntuale e la prima offerta ammonta a 38mila euro. "Sono soldi, su questo non c'è dubbio, ho fatto solo quattro puntate, voglio continuare, ma andiamo avanti" dice Rossella, a cui toccano tre tiri. A chiamare il primo è la sorella che sceglie la Liguria e ci sono 100 euro, il secondo tiro è per il Trentino Alto Adige e c'è 1 euro, la tripletta si conclude con un tiro per il Lazio, che per essere la new entry porta via un pacco medio-alto, da 30mila euro. Il telefono squilla e il Dottore propone una nuova offerta da 42mila euro, ma Rossella non ha intenzione di arrendersi e trita l'assegno. Altri tre tiri. Il primo la porta in Umbria e vanno via 100mila euro, col secondo tiro diretto in Piemonte ne vanno via 10mila , la tripletta si conclude con la Sardegna e i 50 euro.

Nuova chiamata, il Dottore propone un cambio, ma Rossella non rifiuta e le tocca fare un tiro e sceglie la Lombardia, nel pacco c'è la Ballerina e quindi c'è l'esibizione di Martina Miliddi, che balla con Herbert per la domenica del passo al due. La prossima proposta del Dottore ammonta a 46mila euro, sempre per un tiro, ma Rossella va avanti per la sua strada e sceglie l'Abruzzo trovando il Pacco Nero in cui c'erano 15mila euro. Il Dottore propone un cambio, ma Rossella esordisce: "Mi piace questo pacco" e quindi le tocca un nuovo tiro. Si va nelle Marche e il pacco contiene 50mila euro. Ora un tiro vale nuovamente 46mila euro, ma Rossella vuole tentare ancora e vanno via i 300mila euro.

Rossella accetta l'offerta finale del Dottore

Mancano solo quattro pacchi e Rossella chiede al Dottore un'offerta, che adesso vale 20mila euro. L'offerta più bassa della serata. La pacchista si dirige in Friuli Venezia Giulia e nel pacco c'era il Pesce sul Gelato, l'invenzione di Herbert. Il Dottore ha proposto ti tirare a sorte con le carte, ed è uscito il cambio, ma Rossella rifiuta ancora, avverte una buona sensazione proveniente dal suo pacco, e chiama il pacco della Sicilia, al cui interno c'era Gennarino. Le sono rimaste i 200mila euro e i 10 euro. La pacchista campana è chiamata a fare una richiesta al Dottore e chiede 120mila euro, ma lui rilancia offrendone la metà ovvero 60mila. Le due sorelle, però, accettano i 60mila euro: "Qualsiasi sia la scelta, sarà quella giusta, non mi guardo mai indietro", dice Rossella dedicando l'offerta alla sua famiglia: "Ci sono sempre stati, io per loro e loro per me. Se lo merito". Nel suo pacco c'erano 200mila euro.

