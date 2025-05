video suggerito

Ad Affari Tuoi Rosa cambia pacco ma sbaglia strategia, poi la svolta: quanto ha vinto con la Regione Fortunata Rosa dalla Calabria, insieme al fratello Giuseppe, è stata la protagonista della puntata del 21 maggio di Affari Tuoi. Dopo un cambio pacco e una partita piuttosto sfortunata, la concorrente si affida alla Regione fortunata: sceglie le Marche e vince 100mila euro.

A cura di Elisabetta Murina

Rosa dalla regione Calabria è la concorrente protagonista della puntata del 21 maggio di Affari Tuoi. Vive ad Acri, in provincia di Catanzaro e di professione è un arbitro di pallavolo dallo scorso dicembre. Nel programma condotto da Stefano De Martino si è fatto accompagnare dal fratello carabiniere Giuseppe e ha giocato con il pacco numero 5, poi cambiato con il 7.

La partita di Rosa ad Affari Tuoi

La partita di Rosa ad Affari Tuoi inizia in maniera equilibrata: nei primi 6 tiri ha eliminato 3 pacchi blu (500,0,1 euro ) e 3 rossi (2omila, 50mila e 300mila euro). Arriva la prima chiamata del Dottore, che propone alla concorrente un'offerta dal valore di 25mila euro. "Bei soldini, però sono qui per giocare, rifiuto", ha spiegato tritando l'assegno. Nei tiri successivi vengono eliminati i 10mila euro e poi chiamati Gennarino, la mascotte di Affari Tuoi, e la Rosa Marina. La partita si presenta così con più pacchi rossi per Rosa, che riceve un'altra offerta dal Dottore: questa volta è un cambio pacco e viene rifiutato.

Qualcosa però non sembra funzionare nella strategia della concorrente, che in breve elimina altre tre cifre importanti, prima i 75mila euro, poi i 100mila e i 200mila. "Ho sbagliato il tiro", commenta. "Mia figlia mi aveva detto che nel pacco numero 13 c'erano 300mila, ha sbagliato di poco", ha aggiunto riferendosi all'ultimo tiro. Il Dottore torna a farsi sentire e affida alla sorte la sua prossima mossa: un cambio pacco. Rosa accetta e lascia il suo numero 5 per il 7, commentando: "Puntiamo su nostra mamma". Nel suo di prima c'erano 10 euro. "Le cose peggiorano sempre prima di migliorare. Bravo Lupo, la tua teoria ha funzionato", dice De Martino.

Il finale della partita del 21 maggio di Affari Tuoi: quanto ha vinto Rosa

La partita di Rosa si avvia verso il finale con 4 pacchi blu (20, 50, 100 e 200 euro) e tre rossi (5mila, 15mila e 30mila euro). Aperto quello contenente 20 euro, la concorrente punta sul numero 19 della Campania, data del suo compleanno. All'interno c'erano 15mila euro. "Mio padre gioca gli stessi numeri da 35 anni, non ha mai vinto. Chiamo il suo numero fortunato, il 3", spiega Giuseppe. Nel pacco numero 3 ci sono 200 euro. "Ci affidiamo a papà", dice poi Rosa, decidendo con il fratello di aprire il numero 8, compleanno del fratello. Nel pacco delle Marche ci sono 50 euro.

Il Dottore offre alla concorrente un assegno da 5mila euro, che lei però rifiuta decidendo di arrivare fino in fondo. Oltre al suo pacco, in gioco ci sono ancora il 2 e il 12. "Il 2 è il compleanno di mia figlia Beatrice, mentre il 12 in questo periodo mi è arrivato", spiega Rosa. La scelta ricade su quest'ultimo, che contiene 30mila euro. Decidono di giocare con la regione fortunata, che stasera vale 100mila euro. Nel suo pacco c'erano 100 euro. La scelta ricade sulle Marche ed è quella vincente. "Volevamo ringraziare i nostri genitori per quello che fanno per noi. Nostro papà ha una severa malattia che lo ha piegato, trovandosi in sieda a rotelle dall'oggi a domani, ma ci dà la forza ogni giorno. Sentiamo la loro protezione sempre", ha detto.