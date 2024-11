Ad Affari Tuoi Orazio premiato dall’istinto: “Pochi capiscono le mie difficoltà, non mi sono mai fermato”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Ad Affari Tuoi è la serata di Orazio, dalla Calabria, che prova ad avvicinarsi alla sua compagna, che vive a Bergamo, sfidando la sorte. Una partita lineare, la sua, equilibrata sin dall'inizio e fortunata, cosa di cui lui è stato convinto sin dal principio. Dopo aver rifiutato per ben due volte l'offerta da 41mila euro, Orazio si trova davanti alla possibilità di cambiare il suo pacco, il numero 3.

La partita di Orazio

Lui decide di affidarsi alle intuizioni: "Nella mia vita ho perseguito sempre la mia passione, la musica. Dall'esterno molti pensano sia facile, pochi capiscono le difficoltà che si nascondono dietro una carriera di questo tipo. Io non mi sono fermato mai, nemmeno davanti alle delusioni, sono molto contento di quello che ho fatto e che farò, quindi rifiuto il pacco".

Agli ultimi 5 pacchi, dopo aver aperto quello da 200mila euro, Orazio resta con due pacchi blu e tre rossi: 50mila, 75 mila e 100mila. A quel punto il dottore quasi dimezza la sua offerta, riducendola a 27mila euro. Ma Orazio non ne vuol sapere e rifiuta anche questa offerta e fa bene. Le successive due chiamate, infatti, sono entrambi i blu, quindi rimane con 50mila, 75mila e 100mila. Di fatto soldi sicuri, a voler citare un motto dell'era Amadeus. A questo punto il dottore è costretto ad alzare la posta in gioco e quindi, per tentare Orazio, l'uomo con la fascetta, propone 75mila euro. E Orazio ammette che quella cifra gli piace: "Mi piace quasi più dei 100mila euro, in media stat virtus e quindi accetto l'offerta".

L'offerta del dottore accettata

A questo punto non resta che vedere se la sua partita, senza accettare la cifra, sarebbe andata meglio o peggio dei 75mila euro portati a casa. La prima chiamata è quella dei 50mila euro, quindi Orazio si assicura che avrebbe vinto la stessa cifra portata a casa oppure una più alta da 100mila euro. La sola beffa della serata di Orazio è dentro al suo pacco, dove ci sono proprio i 100mila euro, ma è un dispiacere superabile vista la gioia di averne portati a casa 75mila.