Ad Affari Tuoi Michele cambia tre volte pacco, poi accetta l’offerta del Dottore salvandosi dal disastro

A cura di Ilaria Costabile

Protagonista della puntata di domenica 1 giugno di Affari Tuoi è Michele dalla Puglia, per omaggiarlo, sia pubblico che pacchisti hanno indossato un papillon, come è solito presentarsi il concorrente in trasmissione. Tecnico informatico spiega: "Mi occupo dei problemi della registrazione di cassa, della grande distribuzione e in alcuni negozi". Ad accompagnarlo, c'è Anna, la sua fidanzata da nove anni: "Mi ha conquistata con il suo essere semplice, è una bellissima persona", capostazione di Putignano. Il pacco pescato dal concorrente pugliese è il numero 11.

Michele accetta il primo cambio

La partita inizia con i consueti sei tiri. Il primo pacco ad essere chiamato è il Lazio che, però, porta subito via i 300mila euro; secondo tiro è per la Toscana che porta via 500 euro, si prosegue con il Veneto in cui ci sono 200mila euro. Quarto tiro va verso la Campania e per fortuna ci sono solo 10 euro, per il penultimo tiro Michele punta all'Abruzzo, che ha pescato 30mila euro. Il sesto tiro è per la Liguria, con tanto di intermezzo poetico e 20mila euro nel pacco. Arriva la chiamata del Dottore che propone a Michele un cambio, che il concorrente accetta, scegliendo il pacco numero 9 della Valle d'Aosta. E subito chiama il suo vecchio numero, scoprendo che con le sue mani aveva pescato Gennarino.

Il Dottore propone un nuovo cambio e Michele accetta

Dopo aver fortunatamente cambiato pacco, Michele punta al Molise e vi trova 20 euro. Secondo tiro porta il concorrente in Trentino Alto Adige che porta via 50 euro. Il Dottore fa la sua prima offerta, sapendo che il tecnico pugliese ha un mutuo da pagare, propone 20mila euro, ma lui rifiuta: "Io voglio ballare, trovare lo zero, punto a quei tre pacchi rosso fuoco". Il primo tiro li porta in Emilia Romagna con 10mila euro, secondo tiro è per le Marche che hanno 50mila euro, terzo tiro per la Calabria che porta via 100mila euro. Il Dottore propone un cambio e Michele lo accetta, scambiando il 9 con il numero 13. "Tolto un dente, togliamo anche l'altro" dice il pacchista che chiede così di aprire il pacco che aveva pescato per trovarvi zero euro.

L'ultimo cambio, poi Michele accetta l'offerta

La partita continua e Michele sceglie l'Umbria che ha 15mila euro. Il Dottore offre 10mila euro, ma lui rifiuta. Anna gli consiglia di chiamare la new entry che ha pescato 5 mila euro. Il Dottore propone un cambio e la coppia valuta la possibilità per poi scegliere di accettare e puntare sulla Sardegna. E anche in questo caso avviene lo spacchettamento immediato: nel pacco c'erano 200 euro. La partita è in bilico, Michele ha una possibilità su quattro di prendere l'unico rosso presente in tabellone. Il Dottore propone un tiro e i due se la giocano a carte, ed esce il cambio, stavolta però rifiutano. Il tiro della coppia è rivolto al Piemonte e nel pacco ci sono 100 euro. Nella sua chiamata il Dottore vuole sapere quanto vorrebbe Michele e lui chiede 65mila euro, ma gli vengono proposti 20mila euro. Anna ha qualche perplessità: "Adesso questi 20mila euro sono importanti, non so se li abbiamo beccati questi 75mila euro, quindi ci penserei". Michele, quindi, aggiunge: "Senza pensieri avrei giocato fino alla fine, ma visto che i pensieri ci sono, non lo so. Siamo gli opposti, io avrei giocato fino all'ultimo, lei accetterebbe". A malincuore Michele accetta l'offerta, dopo aver sentito anche i pareri degli altri concorrenti. Il pacco che chiama subito dopo è il Friuli Venezia Giulia con 5 euro, sarebbero rimasti in gioco Fresella o 75mila euro.